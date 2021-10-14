Как с помощью Украины США шантажируют Россию по Китаю

Украина используется американцами как инструмент шантажа России с целью не допустить дальнейшего сближения Москвы с Китаем.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналитик полагает, что именно с этой точки зрения следует рассматривать визит в Москву помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд.

«В этой назревающей геополитической схватке Пекина и Вашингтона, симпатии Москвы, скорее, на стороне Пекина. В Вашингтоне это понимают, но стремятся, чтобы эти симпатии в какую-то конкретную весомую поддержку не вылились.

Для этого надо не раздражать Москву. По многим направлениям американцы имеют возможность ее раздражать, но главная болевая точка – это Украина, из-за которой так радикально испортились наши отношения со Штатами.

Вот, среди прочего, Нуланд, отвечающая и за украинское досье тоже, приехала обсуждать Украину, но не только. Первый рабочий день ее в Москве был посвящен встрече с Сергеем Рябковым, заместителем министра иностранных дел. И там Украина практически не обсуждалась, потому что Рябков не по Украине. Обсуждались другие проблемные моменты российско-американских отношений», – заявил Юсин.