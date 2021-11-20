Как СБУ заметает следы после убийства героев Русской весны

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Новости Украины

После крупных военных поражений в 2014-2015 годах украинские власти изменили стратегию и сделали ставку на информационно-психологические подрывные диверсии в отношении Крыма и Донбасса. Упор делается на то, что любые операции СБУ преподносятся как местные разборки, а ликвидация видных полевых командиров ЛДНР выдается за деятельность российских спецслужб.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-полковник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня на сайте, в одном из расследований, лежит прекрасный документ. Это протокол заседания комитета по разведывательной деятельности при президенте Украины.

Документ очень классный и серьезный с грифом «Совершенно секретно». Он апрелем 15-го года датирован, и там, когда отгремели бои за Дебальцево, зимняя кампания 14-15 года, в которой Украина понесла военное поражение, соответственно, власть Украины приняла решение, что военным путем не получилось, надо бить по-другому.

И в этом документе четко прописано, что развернуть широкомасштабные информационные операции и разведывательно-диверсионные, агентурно-боевые операции на территориях республик и Крыма.

Конкретно в документе прописывается. Причем, действия этих агентурно-боевых групп на территории ДНР, ЛНР и Крыма, их предполагалось маскировать под деятельность криминальных разборок, грызню между собой, под действия московских спецслужб.

Я уверен, что очень много случаев, когда Украина проводила диверсии или ликвидации каких-то высокопоставленных лиц на Донбассе, сразу, помните, после каждого громко убийства начинались вбросы в интернете, обсуждали, что это Москва зачищает неугодных, это они что-то не поделили между собой, бизнес или какие-то криминальные разборки.

Вот за этим конкретно стояли подразделения ЦИПСО Украины, которые таким образом отводили от настоящих исполнителей и заказчиков этих диверсий и ликвидаций. В документе про это прямым текстом указано», – заявил Прозоров.