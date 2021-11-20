Как СБУ заметает следы после убийства героев Русской весны

20.11.202112:25 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Политические убийства, Украина
Новости Украины

После крупных военных поражений в 2014-2015 годах украинские власти изменили стратегию и сделали ставку на информационно-психологические подрывные диверсии в отношении Крыма и Донбасса. Упор делается на то, что любые операции СБУ преподносятся как местные разборки, а ликвидация видных полевых командиров ЛДНР выдается за деятельность российских спецслужб.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-полковник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После крупных военных поражений в 2014-2015 годах украинские власти изменили стратегию и сделали ставку...

«У меня на сайте, в одном из расследований, лежит прекрасный документ. Это протокол заседания комитета по разведывательной деятельности при президенте Украины.

Документ очень классный и серьезный с грифом «Совершенно секретно». Он апрелем 15-го года датирован, и там, когда отгремели бои за Дебальцево, зимняя кампания 14-15 года, в которой Украина понесла военное поражение, соответственно, власть Украины приняла решение, что военным путем не получилось, надо бить по-другому.

И в этом документе четко прописано, что развернуть широкомасштабные информационные операции и разведывательно-диверсионные, агентурно-боевые операции на территориях республик и Крыма.

Конкретно в документе прописывается. Причем, действия этих агентурно-боевых групп на территории ДНР, ЛНР и Крыма, их предполагалось маскировать под деятельность криминальных разборок, грызню между собой, под действия московских спецслужб.

Я уверен, что очень много случаев, когда Украина проводила диверсии или ликвидации каких-то высокопоставленных лиц на Донбассе, сразу, помните, после каждого громко убийства начинались вбросы в интернете, обсуждали, что это Москва зачищает неугодных, это они что-то не поделили между собой, бизнес или какие-то криминальные разборки.

Вот за этим конкретно стояли подразделения ЦИПСО Украины, которые таким образом отводили от настоящих исполнителей и заказчиков этих диверсий и ликвидаций. В документе про это прямым текстом указано», – заявил Прозоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть