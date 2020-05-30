Как «сетевые хомячки» восторгались Китаем, а успеха России не заметили

30.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Вы помните, как еще несколько недель назад «сетевые хомячки» восторгались невиданными темпами строительства новой больницы в Китае? Но оказалось, что силами наших военных в России за рекордные сроки построена целая серия медицинских комплексов, причем, превосходящих китайские. Однако либералам и любителям всего заграничного это показалось уже не так интересно.

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Итак, в рамках борьбы с коронавирусом в России в кратчайшие сроки возведены 16 многофункциональных медицинских центров в разных регионах страны. Помогли в этом специалисты Министерства обороны, работа которых показала, что сегодня военное ведомство является, пожалуй, наиболее эффективной структурой в государстве. Полноценные медицинские учреждения, в отличие от распиаренных в прессе модульных госпиталей, которые строили китайские специалисты у себя в стране, прослужат долгое время и после окончания пандемии коронавируса из инфекционных больниц превратятся в терапевтические, хирургические и другие отделения.

«Российские военные начали строить эти центры еще с февраля, когда у нас народ совершенно «не парился» и даже не знал ни про какой коронавирус. Был создан штаб, и уже в марте вводилось строительство. Заранее, потому люди уже понимали, что будут тысячи больных, которых надо будет госпитализировать. Военные справились за очень короткое время», – отмечает политолог Олег Матвейчев.

«Одной из составляющих этой эффективности, на мой взгляд, является то, что все действия, все согласования, команды проходили внутри одного ведомства – Министерства обороны. Оно само там внутри и закупало материалы, само согласовывало, отправляло команды. То есть, им не нужно вести долгую бюрократическую переписку с разными смежниками и прочими. Из-за чего у нас гражданские строят по году, по десять лет – потому что идут бесконечные бюрократические согласования, визы, споры между министерствами и ведомствами, и так далее. А тут спорить ни с кем не надо, и все делается.

Это пример, когда работает, что называется, ручное управление – взял и сделал, как на войне. На войне же, когда стреляют из окопов во врага, солдаты же не пишут планы, сметы, обоснования, потом не считают количество выпущенных пуль, эффективность и потом не несут ответственность, если ты расстрелял пуль больше, а убил врагов меньше, тебя могут за нецелевое использование пуль наказать, если они в дерево попали. Этих же вещей всех нет в армии, а в жизни гражданской они есть, к сожалению, в гражданском управлении. Нужно от этой всей бюрократии избавляться – это очень важный урок, что у нас армия является самой эффективной даже не только с точки зрения военных вещей, как она нам в Сирии показала, но она является самым эффективным местом в государстве даже с точки зрения сугубо гражданских вещей.

Так же, как и военные врачи – быстро провели перепрофилирование, перевели из госпиталей, разбросанных в разных местах, в крупные многофункциональные центры, куда свозятся больные, чтобы они их сразу могли обслуживать. Это все тоже было быстро сделано, – заявил политолог.

По мнению эксперта, после того, как медикам удастся справиться с распространением эпидемии, построенные Минобороны медцентры будут переданы гражданским и использоваться как обычные больницы:

«Естественно, что потом это все будет передано гражданским властям и будет служить столько, сколько нужно. Каждый из этих госпиталей, как мы видели, может быть легко перепрофилирован. То есть, это могут быть хирургические отделения, это может быть травматология, например. Так что будет возможность в случае необходимости все скорые везти в одно место, а не разбрасывать по десяти больницам. Все это, естественно, помогает медицине и увеличивает ее возможности».

Впрочем, нужно также напомнить, что опыт, который военные врачи получали в войнах, широко используется в лечении больных и в мирное время. В частности, на данный момент врачи, которые участвовали в боевых действиях, работают в лучших военных лечебных центрах России, – таких как: Третий Центральный Военный Клинический Госпиталь им. А.А.Вишневского, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко и т.д.

Один из 16-ти новых медцентров был менее чем за два месяца построен военными в Севастополе. До этого в городе федерального значения существовала лишь одна инфекционная больница, построенная в 50-е годы прошлого века и значительно обветшавшая за несколько десятилетий.

По словам члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Алтабаевой, новый медцентр, возведенный силами Минобороны, был обеспечен самым современным оборудованием и стал значительным подспорьем для местных врачей.

«У нас одна инфекционная больница, и, хотя, конечно, у нас были перепрофилированы медицинские учреждения, когда в конце марта начинался у нас период повышенной готовности, а потом и самоизоляции, никто не знал масштабов, как это распространится в Севастополе. Поэтому для нас очень были необходимы резервные койки для инфекционных больных. Даже теперь, дай Бог, мы преодолели первую волну, может быть, второй не будет – мы на это все рассчитываем, надеемся, но у нас в любом случае инфекционная больница была построена очень давно – в 50-е годы. Хотя там делался ремонт, но мы планируем медицинский комплекс, который будет включать, в том числе, и совершенно новую инфекционную больницу. Но на это нужно время, она еще когда-то будет построена. Поэтому, и для нужд Черноморского флота, и для нужд самого города Севастополя, безусловно, эти дополнительные койки были очень и очень нужны. Тем более, они оборудованы по последнему слову, скажем так, медицинских требований – это тоже очень важно.

Я считаю, что была проведена огромная работа и помощь, которая оказана Министерством обороны и флоту, и городу. Мы же понимаем, что такие центры появились не только в Севастополе, а возможность быстро мобилизовать и дополнительные средства, и силы была только у Министерства обороны, чтобы такое строительство осуществить. Для Севастополя это, повторюсь, очень важно», – заявила Алтабаева

Построенные военными медицинские центры помогут не только сегодня, но и в будущем, ведь эпидемии сопровождали человечество на протяжении многих тысячелетий его существования и будут возникать снова.

История говорит, что люди боролись с инфекциями еще во времена Древнего Китая Египта и Месопотамии. Не всегда эта борьба приводила к легким победам, но так или иначе эпидемии отступали, порой унося с собой большое количество жертв.

Так, от чумы в Средневековье вымирали целые города, эпидемии «выкашивали» армии государств и не щадили правителей. На территорию Руси чума была завезена в 1090 году с торговыми караванами, из-за чего в одном только Киеве погибло около 10 тысяч жителей, а в 1096-1270 годы во время непрекращающейся эпидемии в Египте от чумы погибли более миллиона человек. В 1320 году эта болезнь уничтожила больше трех четвертей населения провинции Хубей в Китае, количество жертв в Индии и Центральной Азии, Персии точно не известно. В 1338-1353 годах чума уничтожила от 60 до 200 миллионов человек в Европе, что составило от 30 до 60% населения Европы. В 1654-1657 годов во времена русско-польской войны от чумы погибла большая часть москвичей, населения ближайших деревень и других крупных городов. Эпидемия чумы 1770-1771 годов случилась в России во время русско-турецкой войны, когда болезнь привезли в империю вместе с турецкими трофеями.

Чума, среди всех известных эпидемий, а именно натуральной оспы, малярии, тифа, холеры, лепры, сифилиса, гриппа и др. характеризовалась самыми тяжелыми последствиями. Она приходила в наиболее напряженный исторический период войн и общественно-политических нестроений, приводила к радикальному изменению экономических укладов, религиозных реформаций, уничтожению империй и возникновению новых государств.

В истории 20-го века мир также пережил несколько крупных вспышек заболеваний. Чего стоила только пандемия гриппа, так называемая «испанка», которая продолжалась с 1918 по 1919 годы, стала крупнейшей в истории и унесла жизни до 100 миллионов человек или 5% населения Земли. Переболели же «испанкой» около 30% населения планеты.

В 21-м веке человечество сталкивалось с «птичьим» и «свиным» гриппами, лихорадкой Эбола и другими вспышками заболеваний. Нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 еще не до конца изучена, но вполне вероятно, что после нее человечество будет сталкиваться с новыми угрозами.

Считается, что в настоящее время около двенадцати стран мира могут располагать запасами биологического оружия. Вероятно, риск поражения собственного населения при применении такого вида оружия сдерживает до настоящего времени его масштабное применение. Но представляется вполне реальной ситуация разработки новых видов генетически-модифицированных искусственных микроорганизмов – бактерий и вирусов, обладающих целевой избирательной чувствительностью и вызывающих смертельные поражения у людей конкретных национальностей, пола, возраста и так далее.

В этой связи современные государства должны располагать действенной мобильной, гибкой системой раннего обнаружения и идентификации возбудителя инфекционного заболевания и технологиями быстрого эффективного ответа. В такой ситуации исключительно важна эффективная работа медицинской системы мониторинга биологических и иных угроз.

Именно многопрофильные медицинские центры (по типу тех, которые возводит Минобороны РФ) могут стать организацией, на базе которой будут созданы исследовательские институты будущего. Такие центры, несомненно, должны обладать аналитическими и научными подразделениями для наиболее эффективного ответа новым угрозам здоровью человека. Мы должны быть постоянно готовы к оказанию медицинской помощи и проведению противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий на самом высоком профессиональном уровне.