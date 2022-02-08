«Как школьнику разъяснял», – политолог о встрече Путина и Макрона

08.02.2022  13:25 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Франция


В ходе многочасовой встречи Владимир Путин подробно объяснял Эммануэлю Макрону позицию России относительно невозможности дальнейшей экспансии НАТО и необходимости учитывать интересы РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи президентов России и Франции, которая затянулась до глубокой ночи.

В ходе многочасовой встречи Владимир Путин подробно объяснял Эммануэлю Макрону позицию России относительно невозможности...

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 «Это методичные разъяснения той достаточно жесткой Российской позиции, которую Россия заняла еще в прошлом году относительно всех мероприятий, связанных с приближением инфраструктуры НАТО, в том числе ударных систем, близко к российским границам.

Методично, пользуясь каждым публичным случаем, президент разъясняет, как школьникам. А в качестве школьников и студентов, как правило, – лидеры европейских государств, которые с большим энтузиазмом и желанием приезжают в Москву, встречаются с президентом Путиным для того, чтобы понять, что происходит и, самое главное, понять, что им самим делать. В этом смысле президент Франции – совершенно не исключение», – заявил Мартынов.

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