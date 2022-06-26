Как Шнуров с Невзоровым из-за Украины поссорились

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Новости Украины

Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил очередные песню и клип на актуальную тему.

На этот раз он обрушился с критикой на своего бывшего друга журналиста-иноагента Александра Невзорова, который недавно запросил украинское гражданство.

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«Как из жопы вылез глист И полез в другую, Каскадер и скандалист, Браво, б…, ликую! Оказалось скоро – Он совсем не Зорро, Не ускачет от позора Гражданин Невзоров», – говорится в тексте песни.

Невзоров отреагировал на критику, намекнув, что Шнуров снял клип за деньги.

«Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся, что идут на такие бешеные траты. (Серёжа – дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей», – написал Невзоров в соцсети.

С готовностью откликнулась на хайповую тему и скандальная тележурналистка Ксения Собчак. Она предположили, что на Шнурова плохо влияет его новая жена, однако критический пост провисел всего 2 минуты, после чего Собчак его удалила.