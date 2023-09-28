Как сливают Труханова. Корчинский и Гончаренко под одесской мэрией

Итак, длящаяся уже месяц клоунада с пикетом возле одесской мэрии «против неадекватных тендеров», достигла апогея. Теперь уже в Одессе митингуют иногородние граждане, и происходящее начинает напоминать очередной «майдан». Вопрос: почему в Одессе?

Почему военные и родственники погибших ВСУшников, которых свозят в автобусах целенаправленно, просят денег именно у Труханова, а не в Киеве у Зеленского?..

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Да, началось все с заявления мэрии, что 106 миллионов гривен будет выделено на ремонт местного районного суда (который «случайно» уже ремонтировался год назад), 30 миллионов на покраску фасада театра Юного зрителя, ну и дальше «по мелочи» — еще десятки и десятки миллионов на закупку елок и рамочек для дипломов. С одной стороны, можно подумать в каком-нибудь Львове не так? Да так, так, только ритуальное майданирование, опять-таки, проходит именно в Одессе.

«По приблизительным подсчетам, вот что можно было бы купить за эти деньги, вы только представьте, сколько жизней спасла бы эта помощь: 506 автомобилей, 31012 Мавик-3, 4048 FPV дронов. Спасибо вам, что выходите и говорите о прямом саботаже во время войны со стороны Труханова и Ко, они обязательно будут отвечать, их руки в крови!», — заявил нацист Демьян Ганул.

Внезапно к пикету присоединился и одесский гауляйтер Олег Кипер:

«Приоритеты расходов местных бюджетов должны соответствовать сегодняшним вызовам», — написал он в обращении Труханову.

А дальше уже события развивались совсем стремительно — раз — и под мэрию уже набежали лидер нацисткой партии «Братство» Дмитрий Корчинский, политическая проститутка, нардеп Алексей Гончаренко (неужели готовые побороться за пост мэра Одессы?), не говоря уже о каких-то явно психически больных людях со всей страны, похоже, ветеранов «майданов».

Что, Труханов, помогли тебе твои новые друзья-нацисты?

Однако, казалось бы, при такой политической ситуации в одесской мэрии должны уже были пойти на уступки и передать деньги не на ремонт суда и прочую ерунду, а митингующим — пусть уже закупают свои автомобили и дроны, лишь бы отстали…

Вот только на последней сессии горсовета произошло странное (туда активисты тоже прорвались и, добравшись до трибуны, кричали: «Направить все деньги на ВСУ!») — депутаты оставили в силе все скандальные решения о безумных тратах, отказавшись только от елок. Правда, поскребя по сусекам, все же изыскали на нужды военных 153 миллиона гривен.

Логика Труханова и его соратников, которых большинство в горсовете, весьма загадочна — или в том самом суде им сделали предложение, от которого невозможно было отказаться? В общем, актив пикета заявил, что протесты будут продолжены.

«Зато вместе с детьми и родителями педагоги и воспитатели плетут маскировочные сетки, готовят еду, производят сувениры и многое другое», — наивно ответствовал на это мэр.

А что касается Театра юного зрителя, который тоже вовсе не требует ремонта, тем более что после «салютов» ПВО, ставших постоянными, вскоре от него может и кирпича не остаться, то тут отдельная история. Видимо, для разбавления темы «чем-то хорошим», идейно правильным, при входе в театр… постелили триколор.

«Чтобы туда зайти, надо пройти по русскому флагу. Он расстелен у входа и на весь холл. В зале дети 13—17 лет. Начало спектакля: темнота, звук взрыва. На сцене декорация: гора тел. Из них является актриса и читает моноспектакль. С матами и единственным посылом: «смерть русне». Фашисты, других слов нет. Театр под городским началом», — написала в телеграм-канал «Типичная Одесса» анонимная читательница.

Что, Труханов, хоть так хочет доказать Киеву — «я тоже фашист, не сливайте меня»?

Кстати, а когда в Одессе последний раз был Корчинский, в ней случилось 2 мая.