Как сплести лапти Нацкорпусу

11.09.2020, Харьков, Александр Александровский

Для украинских праворадикальных организаций наступили тревожные времена. В конце лета они сами в очередной раз подогрели интерес к себе террористическим актом под Харьковом — нападением на автобус общественного движения «Патриоты — За жизнь». А вскоре городок Люботин, возле которого боевики Нацкорпуса совершили это преступление, опять оказался в новостных сводках.

На этот раз здесь был обнаружен гараж с оружейным складом. Таким образом, люботинский криминальный сериал имел продолжение.

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Сначала со ссылкой на сомнительный источник сообщалось, что гараж с оружейным схроном якобы принадлежит движению «Патриоты — За жизнь», в частности имеет отношение к ее координатору Олегу Ширяеву. Сразу же крестный отец этой организации Илья Кива опроверг эти «грязные инсинуации». Кива и Ширяев указывают на руководство Нацкорпуса: это Андрей Билецкий, Сергей Коротких (Боцман), Максим Жорин наладили поставки оружия из зоны АТО.

И хотя эти взаимные обвинения происходят по принципу «сам дурак», заявления «Патриотов — За жизнь», скорее всего, близки к истине. На оружейной истории нужно остановиться подробней.

В гараже был обнаружен серьезный арсенал. По сообщениям полиции, изъято 472 корпуса ручных гранат, 765 запалов типа УЗРГМ и УЗИ, более 660 гранатометных выстрелов, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом, около 62 тысяч патронов.

А теперь перенесемся к событиям, происходившим три с половиной года назад. Весной 2017 года в Харькове случилась странная история: «азовец» убил своих жену и ребенка, а сам спрыгнул с элеватора. Это могло быть и самоубийство, и убийство. Но в любом случае причина была связана не с какими-то семейными проблемами, а с другими обстоятельствами: парень попал на крючок СБУ.

Он занимался поставками оружия. Одним из покупателей был гражданин Франции. СБУ тогда трубила на весь мир: мы предотвратили теракт, готовившийся французом к чемпионату Европы по футболу! В такие профессиональные успехи украинской спецслужбы верилось с трудом. Люди, неплохо знавшие погибшего, не сомневались в том, что СБУ использовала его в «Азове» как подсадного. Возможно, кураторы постоянно давили на взятого в оборот парня и перегнули палку, доведя до отчаянного шага. А, может, «побратимы» вычислили его и расправились с предателем.

Но бесспорным остается тот факт, что СБУ собирала богатый компромат на «Азов», фиксируя продажу взрывчатки и оружия.

Поэтому нужно серьезно отнестись к заявлениям Кивы о том, что схрон принадлежал Билецкому и его команде, что таких складов-тайников десятки по Украине: под Житомиром, под Киевом, под Харьковом. Ширяев утверждает, что еще со времен своего членства в Нацкорпусе знает о десяти оружейных схронах этой организации в Харьковской области.

Еще несколько лет назад я писал о том, что СБУ работает на раскол «Азова» для частичного контроля над ним.

В те времена, при той политической конфигурации, когда Грицак был верным прислужником Порошенко, а Аваков был занозой в президентской заднице, «Азов» считался залогом непотопляемости министра внутренних дел. Это подразделение было аваковским детищем. И даже такие преступления «азовцев», как ограбление инкассаторов «Ощадбанка» в Запорожской области, спускались на тормозах. СБУшникам не позволили произвести обыски задержание подозреваемых на базе «Азова». О зачистке или расформировании этого боеспособного подразделения Национальной гвардии никто даже не заикался. В таких случаях двум силовым структурам (СБУ и МВД) ничего не оставалось, как расходиться краями.

Но СБУ позаботилась о том, чтоб иметь в «азовском» движении своих людей, прищучивать проштрафившихся бойцов и подключать их работе в нужном направлении. Накапливался компромат на главных действующих лиц. Создавались конфликтные ситуации внутри «азовского» движения. А чаще всего их и не нужно было искусственно создавать — достаточно было просто учитывать фюрерские наклонности Билецкого. Он сам начинал избавляться от соратников, проявлявших строптивость или самостоятельность. Билецким купировались потенциальные новые центры влияния, недостаточно верноподданные группировки в «азовской» среде.

Таким образом, СБУ не только внедряла своих людей в «азовское движение», не только мотивировала подходящих представителей «старой гвардии» Билецкого, но и периодически снимала стружку с «Азова» и его гражданских корпусов, подхватывая для своих нужд недовольных, отколовшихся, не прижившихся, обиженных Билецким бойцов. Из них формировались альтернативные «Азову», Нацкорпусу неонацистские и праворадикальные организации, способные выполнять роль «эскадронов смерти».

Много воды утекло с тех пор, когда министр внутренних дел пребывал в контрах с президентом Порошенко, а потому на всякий случай подкармливал гормонами и стимуляторами роста свой «засадный» полк «Азов» и Нацкорпус. С президентом Зеленским у Авакова куда более спокойные отношения. Патронат министра над Нацкорпусом прослеживался всё менее отчетливо. В последние месяцы складывается впечатление, что Аваков сдал Нацкорпус в долгосрочную аренду СБУ или Офису президента…

Вернемся к истории о расправе боевиков Нацкорпуса над представителями «Патриотов — За жизнь» под Люботином. Все штурмовики Билецкого, задержанные после нападения на автобус, — это жители Днепра и Днепропетровской области. Киевский райсуд Харькова избрал им двухмесячную меру пресечения — содержание под стражей.

В то же время Анатолий Шарий, в помощь правоохранителям, публиковал данные харьковских членов Нацкорпуса, вроде бы причастных к нападению на автобус. Но никого из харьковских радикалов не задерживали.

Кроме того, Шарий выпустил ролик, посвященный истории с похищением и убийством Бестаева — человека из «азовского» движения, у которого был давний конфликт с Билецким. Есть свидетельства об их драке в торговом центре, из которой победителем вышел Бестаев. Ни «белый вождь», ни его близкое окружение не смогли справиться с более сильным противником. Потом Бестаева похитили «азовцы» в центре Харькова. И близкие больше не видели его живым. А правоохранительными органами это дело, по всей видимости, тормозится.

Вероятно, инсайдерской информацией с Шарием делится всё тот же Олег Ширяев, знающий Нацкорпус изнутри. Он возглавлял подразделение «Схидный корпус» и гражданский корпус «Азов» в Харькове. В 2018 году после конфликта с Билецким ушел из Нацкорпуса, был арестован по обвинению в рейдерстве.

Об источниках информации Шария мы можем только догадываться. Но наше предположение подтверждается и большим интервью Шария с Ширяевым, вышедшим на днях.

Конечно, главе партии, не побоявшейся сопротивляться Нацкорпусу, это общение с бывшим попутчиком Билецкого добавит тем для острых журналистских расследований. Но компроматы Ширяева вряд ли будут очень эффектны и эффективны. Например, о том, что самоубийство Ярослава Бабича, идеолога «Азова», было убийством, за которым стоит Билецкий и его ближайшее окружение, Ширяев высказывается не первым. Об этом заявляли и другие «азовцы», порвавшие с «белым вождем». Не такого рода предположения вряд ли будут подкреплены свидетельскими показаниями, доказательной базой.

Компроматы от Ширяева — это всего лишь слабый дубль той информации, которая накоплена кураторами из СБУ за время, когда они контролировали часть «азовского» актива. И если бы «контора» вдруг захотела похоронить Нацкорпус и «азовское» движение, друг СБУ Дмитрий Гордон мог бы отправить в Гаагу не одну флешку с такими компроматами.

Праворадикалов, конечно, обеспокоил арест более чем десяти соратников. Они лихорадочно пытаются доказать свою полезность властям и кураторам. Например, «Фрайкор» помогал МЧС тушить пожар под Харьковом. А пожарные машины накануне этого ЧП были задействованы для мытья дорог к приезду президента Зеленского. Кураторы наверняка понимают, что радикалам нужно на время прекратить «быковать» (пока шумиха на Западе уляжется), прикинуться «патриотическими организациями (и тогда можно рассчитывать на такое же серьезное государственное финансирование, как получает Карась с С-14).

Обратим внимание и на такое обстоятельство. В то время, когда Киевский райсуд Харькова избирал меру пресечения для задержанных боевиков Нацкорпуса, у забора суда собрался весь «цвет» националистических и нацистских организаций города. Но самое интересное: на официальном сайте Нацполиции на всех фотографиях этой группы поддержки были заретушированы лица радикалов.

Какие объяснения напрашиваются? Полиция оберегает праворадикалов от мести «патриотов» Кивы? Но тогда, получается, полиции известно о причастности пикетчиков к нападению на автобус?! Или откуда вдруг такая забота о том, чтоб участники акции остались неопознанными? Или всё сложнее: силовые структуры — и полиция, и СБУ — бдят, чтоб их агентура не засветилась в этих пикетах?

Конечно, хорошо, что Анатолий Шарий решился бодаться с Нацкорпусом как с террористической организацией. Но было бы неправильным начинать отсчет террористической деятельности «азовского» движения с лета 2020 года. Было бы неправильным «плясать» от того, как у «Азова» или Нацкорпуса сложились отношения с партией Шария. Исходить надо из того, как у «Азова» или Нацорпуса сложились отношения с законом. Террористами «азовцы» стали задолго до того, как возникла партия Шария.

Олег Ширяев в интервью Анатолию Шарию упоминает такой момент. Блогеры братья Яковлевы из Нацкорпуса давали показания на главу «Схидного корпуса», когда его обвинили в рейдерстве. Шарий при этом обошел молчанием тот факт, что «азовец» Яковлев, один из блогеров, эпизодически сотрудничал с его видеопроектом. Понятно, что это было еще до противостояния партии Шария с Нацкорпусом.

В этом противостоянии мы, конечно, на стороне законопослушной партии, бросившей вызов террористической организации. Но остаются вопросы: как сам Анатолий Шарий, интересуясь историей организации «Патриот Украины», стоявшей у истоков «азовского» движения, умудряется обходить вниманием расстрел на Рымарской 14 марта 2014 года? Это были первые убийства, совершенные боевиками организаций «Патриот Украины», «Социал-национальная ассамблея», нацистской группировки Misanthropic division. Все они находились в одном офисе на Рымарской. И возглавлял этих стрелков Андрей Билецкий, будущий подполковник МВД.