Как США идут от долларовой иллюзии к цифровой

Несмотря на огромные долги, Америка и те несколько десятков семей, которые за ней стоят, пытаются сохранить контроль над своим «цивилизованным» западным мирком, чтобы в будущем иметь возможность снова подмять под себя остальных, навязать новую войну и новый передел сфер влияния. В идеале – снова подчинить остальных и стать единоличным гегемоном.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Недавно американский сенатор Майк Ли, выступая в Сенате с речью против закона о выделении денег Украине, заявил, что США по своему госдолгу уже тратят триллион долларов в годовых процентах. По его словам, скоро американцы «будут тратить на обслуживание госдолга больше, чем на оборону». И в этом он видит величайшую угрозу безопасности США.

34.276 триллиона долларов – немалая сумма. Это около 70% ВВП остальных стран мира. При том, что ВВП самих США на 14 триллионов меньше госдолга. А это значит, что американцы абсолютно точно никогда не смогут погасить свой долг, особенно если учесть, что он постоянно растёт. Именно поэтому многие так ждут дефолта США, не понимая, что это вряд ли произойдёт.

США уже не один раз объявляли дефолт. Однако это происходило завуалированно и всегда приводило к американскому подъёму. К примеру, 15 августа 1971 года президент Никсон заявил о том, что «в целях защиты валютной стабильности и благополучия Соединённых Штатов», он «приказал министру финансов предпринять необходимые действия, чтобы защитить доллар от спекулянтов» и остановил «все операции по обмену долларов на золото и другие резервные активы».

По сути, у Штатов закончились деньги, и они отказались от своих обещаний насчёт обмена долларов на золото. Разумеется это было сказано другими словами, но это не отменяло того факта, что произошёл дефолт. Но с одной поправкой. По итогам Второй мировой войны США были вольны диктовать остальным свои условия и просто-напросто полностью изменили концепцию денег, отменив подкрепление мировой валюты золотом. Иными словами, и очень упрощая, доллар стал просто «обещанием» на зелёных облигациях с портретами давно мёртвых президентов. А примерно через 2 десятилетия доллар и вовсе начал переход в цифровую среду, где однажды вообще не нужна будет даже «бумага».

Сейчас доллар также терпит крах. Если после изменения золотовалютной концепции доллар в прямом смысле держался на «честном слове» и мир был уверен в валютных гарантиях США, то сегодня после начала СВО другие страны увидели американскую несостоятельность. В каждом уголке мира поняли, что в любой момент американцы способны обнулить цифры, и бывшему владельцу украденных денег ничего не останется, как только обивать пороги «международных» судов, которые тоже контролируются Штатами.

Поэтому миру необходим импульс, который полностью изменит ситуацию, и на развалинах старого можно будет построить что-то новое, очистив американскую репутацию. Доллар исчезнет, если этого захотят те, кто стоит за правительством США. И это отнюдь не BlackRock, Vanguard и State Street, а те, кто ими незримо руководит. Те, кто уже много раз проворачивали махинации по смене концепции денег.

Наиболее логичной и вероятной можно считать появление цифровой валюты, как это было по аналогу с 1971 годом, т.к. человечество уже давно физически не может вести международные расчёты золотом, а потребность в «бумаге» практически исчезла. Поэтому вполне вероятно, что нынешний мировой кризис и вспыхивающие войны могут быть средством обнуления американского госдолга и путём воцарения некой мировой криптовалюты, когда весь мир рассорится в труху, и мы на его обломках снова будем договариваться, деля мир на зоны ответственности.