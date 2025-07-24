«Как США после Великой депрессии»: в России идет полный перезапуск промышленности

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В условиях военного времени Россия не только вооружается, но и без особых последствий для бюджета развивает промышленность.

Об этом на канале украинского блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России действительно происходит впечатляющая не просто программа перевооружения, а программа переосмысления и перестройки промышленности. Более того, перезапуск промышленности, который может быть сравним, в каком-то смысле, с тем, что происходило в Америке после Великой депрессии, когда всё было плохо-плохо. А потом началась война, и тут американская промышленность очень здорово зажужжала. Я напомню, что Россия до сих пор тратит не такое большое количество ВВП на войну, это где-то 7-9% ВВП. А 7-9% – это то, что может выдерживать любое государство без особых проблем. И гораздо лучше тратить такие деньги, действительно, на поднятие промышленности любым способом, чем, например, пособия мигрантам, которые призывают к джихаду. Понятно, в чей огород этот камень», – рассказала Латынина

После чего она вдруг спросила ведущего, «не поражает ли его степень деиндустриализации всего нашего мира», отметив,что Украина была «фантастически индустриализирована».