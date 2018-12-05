Как США руководили провокацией у Керченского пролива

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Провокацию с попыткой прорыва катерами ВМС Украины Керченского пролива в течение трех месяцев готовили американские спецслужбы и СБУ, а президент Украины Пётр Порошенко лично отдавал команды исполнителям.

Об этом на своей странице в «Facebook», ссылаясь на данные от действующих чиновников Украины, написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все распоряжения на проведение провокации в Черном море доводились до Порошенко со стороны посольства США в Украине. А Порошенко, в свою очередь, отдавал лично команды уже исполнителям. Он осознанно отправлял катера и молодых ребят на то, чтобы их расстреляли, а самих членов команды экипировали большим количеством патронов и стрелковым оружием, проинструктировав, что они должны отстреливаться до последнего патрона. Их отправляли на верную гибель для проведения провокации.

Мало того. Порошенко отдал команду, чтобы не проводить никаких переговоров с Россией по поводу возвращения моряков. А если народ будет настаивать и бузить вокруг этого, то максимально тянуть сам переговорный процесс. Эта команда поступила со стороны посольства США в Украине», – передал экс-нардеп слова источника.

Политик призывает семьи сдавшихся в плен моряков не верить Порошенко.

«Ваших детей Порошенко и его банда использовали, как пушечное мясо, а вас продолжают обманывать. Те по 50 тысяч гривен, которые он вам пообещал, очень быстро закончатся. Встретился он с вами для того лишь, чтобы успокоить ваш гнев, утихомирить вас, типа, «мы же этим вопросом занимаемся», – обратился к родителям Журавко.

Он признался, то поражен цинизмом Порошенко и его скотским отношением к людям.

«С апреля 2014 года погибло уже более 10 тысяч военнослужащих Украины. И никто почему-то к ним не приезжал, их не приглашали, – ни к президенту, ни в правительство. И матерям погибших сыновей не оказывалось содействие от самого Педро Великого в предоставлении материальной помощи.

А вот к матерям моряков даже приехал представитель посольства США в Украине. Так что, украинцы, задумайтесь, кто же на самом деле является в Украине убийцей и провокатором», – написал бывший депутат.

«И напоследок, украинцы, хочу вам сказать, страна находится под внешним протекторатом, а дергают ее за ниточки Соединенные Штаты. А киевские маргиналы под козырек все выполняют, как это было с провокацией в Азовском море, руками украинцев. Как говорится, американцы будут воевать с мнимой Россией чужими руками – до последнего украинца, – подытожил Алексей Журавко.