Как США создадут морские базы на Украине в обход конвенции Монтрё

14.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Украина может помочь США создать на своей территории военно-морские базы, где разместятся крупные боевые американские корабли в обход конвенции Монтрё, запрещающей нахождение в водах Чёрного моря более 21 дня.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание на активизацию контактов ВМС Украины с США и Великобританией, а также сообщения о развитии пунктов базирования «в Очакове, в Николаеве, в Херсоне, на Дунае».

Эксперт пояснил, что причалы в Николаеве еще с советских времен могут принимать крупные корабли. Теперь здесь может быть оборудована стоянка для США, чьи боевые единицы формально не будут числиться в акватории Черного моря. Это позволит обходить ограничения конвенции Монтрё.

«Николаев может принимать корабли большого водоизмещения, там авианосцы строили. То есть, американский корабль заходит в Чёрное море и проходит в Днепр или Буг, и уже выпадает из-под контекста конвенции.

То же самое – можно вести речь о Дунае. Кстати, когда шла операция в Югославии, на Дунае были размещены американские катера «морских котиков» и других представителей ССО. И впоследствии эти катера совершили переход из устья Дуная в Севастополь. Таким образом, не проходя Босфор, они оказались в Чёрном море», – напомнил Горбачёв.

По его словам, есть опасность появления иностранных боевых единиц и в Азовском море.

«Катера «Гюрза», которые есть у украинцев, сухопутным путём на трейлере могут быть переброшены в Бердянск. Можно скептически отнестись к подобного рода вещам, но это вполне реально – таким образом, американский или любой другой НАТОвский корабль класса катер может появиться в азовских водах, и с точки зрения права претензии предъявить будет трудно», – сказал Горбачёв.