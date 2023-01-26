Как США управляют Константинопольским Патриархом
Константинопольский Патриархат – инструмент Запада по расчленению Русской Православной Церкви, заявил Патриарх Московский Кирилл на рождественских слушаниях в Госдуме.
«Вот уже несколько лет внешние силы используют в своих политических целях Константинопольский Патриархат. Его положение очень уязвимо, так как центр находится в Турции, на территории, контролируемой неправославной властью, а основные епархии и источники доходов — на территории Соединенных Штатов и Западной Европы.
Совершенно очевидно, что эти факторы лишают Константинопольский Патриархат свободы, и поэтому именно через него пытаются расколоть сегодня Русскую Православную Церковь путем легализации на Украине новосозданной раскольнической структуры.
Находясь под мощным давлением этих сил, о признании раскольников заявили и некоторые Предстоятели, а также иерархи ряда Поместных Православных Церквей. Вот очень хороший индикатор: если некий иерарх защищает раскол, значит, этот человек несвободен, им управляют иные силы», – сказал глава РПЦ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Он сравнил Россию с «островом свободы» в условиях диктата Запада.
«Недавно в России приняты законы, запрещающие пропаганду в публичном пространстве нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилии. Какую же яростную критику встретила эта позиция России! Несмотря на то, что принятый в России закон никого не дискриминирует, не ограничивает чьей-то свободы, но лишь ограничивает влияние нетрадиционных сексуальных практик на наших детей и молодежь. Конечно, не в полной мере, но мы имели право поступить так, как поступили.
И что в ответ? Обвинения России в нарушении прав человека, свободы и так далее. Вот уже один этот разговор с нашими западными партнерами свидетельствует о том, что происходит в мире с точки зрения столкновения разных ценностей, разных мировоззренческих концепций. И в каком-то смысле Россия все больше и больше становится похожей на остров свободы, потому что мы отстаиваем ценности, которые и обеспечивают подлинную свободу», – сказал Патриарх Кирилл.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.