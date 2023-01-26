Как США управляют Константинопольским Патриархом

Константинопольский Патриархат – инструмент Запада по расчленению Русской Православной Церкви, заявил Патриарх Московский Кирилл на рождественских слушаниях в Госдуме.

«Вот уже несколько лет внешние силы используют в своих политических целях Константинопольский Патриархат. Его положение очень уязвимо, так как центр находится в Турции, на территории, контролируемой неправославной властью, а основные епархии и источники доходов — на территории Соединенных Штатов и Западной Европы.

Совершенно очевидно, что эти факторы лишают Константинопольский Патриархат свободы, и поэтому именно через него пытаются расколоть сегодня Русскую Православную Церковь путем легализации на Украине новосозданной раскольнической структуры.

Находясь под мощным давлением этих сил, о признании раскольников заявили и некоторые Предстоятели, а также иерархи ряда Поместных Православных Церквей. Вот очень хороший индикатор: если некий иерарх защищает раскол, значит, этот человек несвободен, им управляют иные силы», – сказал глава РПЦ.