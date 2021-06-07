07.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, СССР, США
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«Как СССР в восьмидесятых». США начинают понимать, что их страна на грани развала

Средний класс американского общества, который является опорой для любой власти в США, более не...

Средний класс американского общества, который является опорой для любой власти в США, более не заинтересован в глобальном лидерстве своей страны.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден, как человек очень опытный и в американских рамках довольно здравомыслящий, и те, кто его окружают, действительно понимают, что Америка исчерпала модель собственного существования, и в том числе лидерство, о котором говорили после холодной войны. Сейчас очень интересно читать серьёзных мейнстримных американских комментаторов, которые пишут всё более чётко, что вся риторика, связанная с глобальным лидерством, больше не отвечает стремлениям американского общества, того среднего класса, который всегда был опорой и к которому апеллирует Байден», – сказал эксперт.

Также он отметил, что американские публицисты и политики начинают понимать, что Америка идёт к эрозии и развалу.

«Мысль о том, что «Мы не можем более позволить себе столько активной экспансивной внешней политики, не потому что у нас нет внешних ресурсов, ресурсы есть, базы как были, так и есть, просто это уже не нужно никому, и оно идёт в ущерб тем людям на которых мы опираемся» – очень заметная линия в США.

Где-то в середине прошлого года, я обратил внимание на невероятно интересную статью, опубликованную в американской газете. Автор даже слово «Америка» не упоминал, а анализировал знаменитую в своё время статью советского диссидента Амальрика «Доживёт ли Советский Союз до 1984 года». Статья написана в 1969 году, нужно признать, там были вещи мимо, но в целом он довольно точно понял те проблемы которые были. Автор этой статьи, ни разу не упоминая США, анализировал, как происходит эрозия и распад, поэтому аналогии появились у них. Не мы им грозим пальцем, а они сами начинают это понимать», – заключил Лукьянов.


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