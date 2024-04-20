«Как степь горит» – Стариков о продвижении российской армии

Вадим Москаленко.  
20.04.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска в зоне СВО продвигаются вперёд, не торопясь, постоянно выравнивая фронт и не допуская больших прорывов.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска в зоне СВО продвигаются вперёд, не торопясь, постоянно выравнивая фронт и не...

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«Противник останавливается, и начинает выравнивать фронт. Они прошли километр – выравнивают фронт, прошли километр – выравнивают. Как степь горит. Если представить, как они наступают – не прорывы делают, а как степь горит.

Да, прорываются. Раньше продвигались пять метров, сто метров. Сейчас уже на некоторых участках идёт километрами. Это очень опасно. Но если отойти на заранее подготовленные позиции, и не стачивать себя… Противник подготовился к удару, а мы отошли, и там никого нет. Для этого нужны соответствующие решения Генштаба», – предлагает Стариков изменить тактику ВСУ.

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