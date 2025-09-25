Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский на последней встрече с Дональдом Трампом выторговал индульгенцию на то, что ещё пару месяцев можно будет бессмысленно утилизировать на фронте тысячи украинцев, прежде чем наступит неизбежное.

Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчерашняя встреча Зеленского с Трампам показывает, что война всё-таки закончится. Но ещё не одна тысяча людей, к сожалению, поляжет. Сам мирный процесс откладывается, скорее всего, на пару месяцев. И ещё один аспект – это то, что условия мира для Украины будут ещё более невыгодными, чем те, которые ей предлагались буквально месяц назад…», – отметил он.