Как связаны Украина и США с террористом в Новой Зеландии

20.03.2019, Луганск, Владимир Гладков

Идеология национализма в Украине развилась настолько, что эта страна стала площадкой мирового терроризма.

Об этом в эфире телеканала «ГТРК ЛНР» выразил бежавший из Украины после Майдана атаман организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кукловодам Майдана – американцам и представителям Европы, всё равно, на какую идеологию делать ставку в цветных революциях. На Ближнем Востоке они сделали ставку на мусульманские экстремистские организации – «Братья мусульмане» и так далее.

На Украине таких организаций нет, они недостаточно сильны, поэтому они сделали ставку на ту часть Майдана, которая было готова к решительным действиям. Тогда они надули этот «Правый сектор», который представлял из себя достаточно небольшую группировку, они выпустили из тюрьмы так называемых Васильковских террористов – руководство будущего полка «Азов», и эти люди, эти нацисты получили определённые возможности, им дали в руки оружие, и они были интегрированы в силовые структуры государства. Соответственно, они не просто занимались войной против нас, они внутри своих батальонов эту нацистскую субкультуру развивали дальше.

И для них было интересно своих соратников из других стран приглашать в свои части. А для других субкультурщиков-нацистов из других стран, таких как Швеция и Германия, было интересно приехать на Украину как на Сафари – получить в руки оружие и пострелять по Донбассу, как это было в Югославии, когда на стороне хорватских нацистских подразделений приезжали точно такие же нацисты для того, чтобы стрелять по людям.

Эта привычка стрелять по людям прошла через Югославию, прошла через Донбасс, и сегодня дошла аж до Новой Зеландии. Этот нацизм, который, благодаря кураторам Майдана, получил власть и оружие на Украине, теперь он распространяется дальше, и делает Украину площадкой для террористической войны», – отметил он.

«Украина использовала нацистские батальоны в двух целях. Первая – это разгон военной истерии, потому что в начале украинские Вооруженные силы воевать не хотели, они боялись, понимали, что нарушают Конституцию, закон, и участвуют в гражданской войне. Поэтому, как свидетельствуют участники первых вооруженных столкновений, ВСУ воевать не хотели. Нужно было разогнать маховик войны и послать самых отмороженных нацистов, которые были готовы убивать. И они эту роль выполнили, они втянули за собой ВСУ и заставили их воевать.

И вторая цель – по возможности украинская власть хотела утилизировать самых отмороженных боевиков. Они понимали, что, если нацисты останутся в Киеве, то Майдан пойдёт дальше, пойдут дальше погромы, они в Киеве уже тогда творились», – добавил Селиванов.

Луганский военный эксперт Виктор Белев подтвердил слова атамана, заявив, что большинство воюющих в Донбассе украинских военнослужащих разбегутся по домам сразу, как только представиться такая возможность.

«Сегодня если сказать (украинским военнослужащим – прим. ред.): «Езжайте домой, кто хочет» – на переднем крае никого не останется. По крайней мере, из тех ребят, которых призвали. Конечно, останутся «Айдар» и вся остальная нечисть», – добавил эксперт.