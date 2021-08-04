Как там певица Максим? Селебрити, мёртвые и живые

04.08.2021, Москва, Платон Беседин

Новость, которой нас осыпают изо дня в день – о состоянии здоровья певицы Максим. Её пытаются спасти от проклятого ковида.

К несчастью, в последнее время (или в последние времена?) мы волей-неволей привыкаем к тому, что из жизни уходит то один, то другой человек… известный человек. Причина – коронавирус. Да, смерть – в общем-то, естественная вещь, но от того, на самом деле, не легче. Да и никогда ещё люди не уходили со столь дьявольской регулярностью. Будто война какая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Впрочем, по-своему. это и есть война. Однако учит ли она нас милосердию? Ведь война, как бы это ни прозвучало, порою несёт не только зло, но и подчас нечто созидающее – вопреки – сострадание, мужество и т. д. Но для этого – для светлого, скажем так – необходимые определённые условия. В том числе, и соответствующая риторика. Наблюдаем ли мы её? Или наоборот?

Знаете, каждый раз СМИ выбирают себе жертву, о судьбе которой вещают с особым усердием и цинизмом. «Состояние здоровья ухудшилось…» До недавнего времени, да и сейчас, таковой – яркий и печальный пример – являлась Анастасия Заворотнюк. Её буквально обложили со всех сторон, а читателя/зрителя прямо и косвенно готовили к её смерти. Выжила бедная Настя. Но танатофилия в её адрес продолжается. Теперь похожим занимаются и с певицей Максим. В целом – масса примеров.

При должном – неискривлённом – уровне эмпатии подобное выглядит довольно-таки отвратительно. Словно человека собирают в последний путь. Изначально ждут его кончины. Вроде страшное вот-вот должно случиться. И так фактически человека постороннего – наблюдателя – приучают к созерцанию, а после и к культу смерти.

Меж тем, тот и так процветает в СМИ – нас выучили жить с мыслью, что обязательно кто-то умрёт, что это лишь часть скорбной статистики. Сам факт смерти проходит как рядовой. Он зачастую не вызывает сочувствия, сострадания. И это не стойкость перед невзгодами – различать станем, – а патентованная чёрствость душ и сердец. СМИ, к несчастью, сделали для того столь много.

И сейчас во время буйства ковид подобное чувствуется особенно сильно. А ведь должно быть совсем наоборот. Без воинствующей кровожадности мы должны жить, как минимум. И СМИ, и мы сами должны (настаиваю на этом слове!) учить друг друга совсем иным вещам – только тогда можно победить коллективную смерть – через коллективное сострадание. Или есть иные рецепты?

Певице же Максим я желаю двух вещей – здоровья, а ещё того, чтобы её хотя б ненадолго оставили в покое.