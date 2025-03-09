Как тебе такое, Илон Маск? Европа готовит альтернативный «Старлинк»

Елена Острякова.  
09.03.2025 18:49
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, США, Украина


Европейцы смогут восполнить ВСУ «Старлинк», если США отключат Украину от этой системы связи.

Об этом комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил в интервью телевидению «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы смогут восполнить ВСУ «Старлинк», если США отключат Украину от этой системы связи. Об...

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«Мы надеемся, что американцы не пойдут на такие меры, потому что это может сильно подорвать доверие к ним как к партнерам. Но технически это возможно заменить. Через несколько месяцев или даже раньше это вполне возможно», – утверждал Кубилюс.

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink – костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.

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