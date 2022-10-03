Как тебе такое, Илон Маск? У Запада – последний шанс сорвать вхождение Новороссии в Россию

Новости Украины

Есть такая поговорка: темнее всего перед рассветом. А еще говорят, будто тени исчезают в полдень. Обе эти народные мудрости вспоминаются разом при чтении инфоленты последних дней.

Сегодня под вечер, уже после исторического голосования в Госдуме о судьбе четырех бывших украинских областей и накануне завтрашнего решающего голосования на ту же тему в СовФеде, информпространство внезапно заполонил выскочивший будто черт из табакерки Илон Маск. И не просто так, а с целым коробом «мирных инициатив» по Украине.

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Завернуто это было по-западному красиво – пост в Твиттере, а затем и опрос пользователей там же. Что же предлагает нам Илон?

– Повторные выборы в подконтрольных России регионах под наблюдением ООН. «Воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине». Россия уходит, если такова воля народа. – Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). – Гарантируется водоснабжение Крыма. – Украина остается нейтральной.

«Победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира», – добавил Маск, припугнув аудиторию ядерным апокалипсисом. Маск назвал вероятность такого исхода очень высокой — «вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого».

На твит Маска, как водится, тут же подтянулись украинцы и начали его хейтить, новоиспеченный зам Кулебы Мельник (тот самый, который обозвал «ливерной колбасой» немецкого Шольца) продемонстрировал знание английского матерного, послав Маска на три буквы, в общем, усилиями адептов майдана обсуждение привычно превратилось в балаган пополам с хохлосрачем.

Но нас интересует не это. А то, почему Маск возник с этим планом именно сейчас? По сути, это последнее предложение от незаинтересованных в эскалации западных элит Москве накануне завтрашнего заседания СовФеда.

Если отбросить шелуху, манок для российских элит таков: Крым, Луганская и Донецкая область в текущих подконтрольных России территориях остается за Москвой, а Херсонская и Запорожская области отходят Украине. Можно согласиться с теми наблюдателями, которые расшифровывают послание Маска именно таким образом, добавляя, что на это прямо указывает пункт о бесперебойной подачи воды в Крым, что лишено всякого смысла в условиях, когда Хеосонская область становится частью России.

Понятно, что по логике Кремль должен отвергнуть это предложение. И не только потому, что Запад, как обычно, обманет. Но еще и потому, что эта ложка не к обеду. Предложения такого рода могли быть уместны до начала СВО. В крайнем случае – весной. Сейчас же Путину условно говоря предлагается собственноручно подписать акт о самоаннигиляции, наплевав на итоги уже состоявшихся референдумов и откатив назад уже проголосованный Думой конституционный закон.

Сегодня у западных врагов России и внутренних пораженцев «критические дни». Активность их медиаресурсов и «говорящих голов» не оставляет сомнений: у них последний и решительный бой. И на кон поставлено все. Цель – сорвать и дискредитировать запущенный в России процесс мобилизации, не допустить выхода власти и общества из состояния блаженной комы и главное – любыми способами не допустить выхода ситуации за очерченные на Западе флажки и красные линии.

Рупоры западной пропаганды предельно откровенны:

«Решение подписать «договоры об аннексии территорий», некоторые из которых Россия не контролирует полностью, является серьезной эскалацией семимесячной войны и, вероятно, закроет двери для дипломатии на долгие годы», – указывает британская The Guardian.

Ей синхронно вторят в самой России те, кого один из публицистов удачно назвал «партией ничегонеделания», плавно переходящего в поражение», на совести которой нынешняя украинская стратегическая инициатива, рукотворно созданная на наших глазах в результате ведшейся с Киевом «странной войны», последовательно нивелировавшей все первоначальное российское преимущество и дававшей Киеву фору за форой.

Для этих российских пораженцев немедленный мир на сколь угодно позорных условиях предпочтительнее победы в войне, для достижения которой потребуется расшевелить вязкое болото, обитатели которой приносят интересы страны в жертву своим узкокорпоративным интересам.

Эти силы еще недавно совершенно устраивало то, куда движется СВО, а вместе с ней и Россия последние полгода. Они спокойно смотрели, как русские отступают по всем фронтам, у них ничего не екало, когда ВСУ наступали на Херсон и ВС РФ сдавали Харьковщину под аккомпанемент московских салютов, они с нескрываемым оптимизмом ловили новости из Стамбула и пели осанну несшим выгоду всем, кроме России, «зерновым сделкам». Они спокойно демобилизировали и убаюкивали общество шапкозакидательской пропагандой в то время, когда нужно было срочно принимать месяцами откладывавшиеся нужные фронту решения.

Все это время у этих людей не было ощущения тревоги, и бутерброд им спокойно в рот лез, и компот лился туда же, и спали они хорошо. Внезапно и остро они запереживали в тот момент, когда выяснилось, что доктрина «Кац предлагает сдаться» может потерять актуальность, и в воздухе запахло надеждами на перемены и волю к победе.

А, значит, – нужно во что бы то ни стало вернуть все как было – оставив Россию медленно подыхать под капельницей убаюкивающей анестезии.

Хорошим переводом вышесказанного с языка хлестких публицистических метафор на язык голой политической прагматики является сообщение политтехнолога Марата Баширова, опубликованное накануне голосования в Госдуме:

«Несколько элитных групп в Москве ищут варианты недопущения ратификации договоров о присоединении четырех территорий к России и принятия КФЗ. Действуют в координации с определенными силами за рубежом. Завтра первая итерация: Госдума, которая должна принять КФЗ (конституционные федеральные законы) сразу в трех чтениях. Президент Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при ратификации договоров с новыми субъектами России, а Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова представителями при рассмотрении проектов федеральных конституционных законов о новых территориях. Подстраховка серьезная. По два человека на каждую тему», – писал Баширов 2 октября.

Итого: «первая итерация» успешно пройдена, осталась вторая – решающая. После которой мосты для пораженческих договорняков с Западом будут сожжены. И у России останется только две альтернативы. И это вовсе не «война» или «мир с Украиной». А – отсылая к известному спичу во время недавнего митинга-концерта на Красной площади – «Гойда!» или «В гроб».

Нам же остается лишь скрестить пальцы в надежде на то, что в самый последний момент доктор не произнесет роковое «В морг».