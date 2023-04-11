Как тебе такое, Илон Маск? В России призывают разблокировать «Твиттер»

Елена Острякова.  
11.04.2023 09:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Соцсети, Цензура


В России звучат голоса в пользу разблокировки американской соцсети «Твиттер», причем не из либерального, а патриотического лагеря.

Рассмотреть вопрос предложил зампред Комитета по информационной политике Антон Горелкин.

В России звучат голоса в пользу разблокировки американской соцсети «Твиттер», причем не из либерального,...

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Он обратил внимание на то, что новый хозяин «Твиттера» Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств, который был заблокирован в 2022 году. Кроме того, он пометил как государственные американские и британские СМИ. Би-БиСи по этому поводу разразилась истеричными требованиями «как можно скорее убрать». Кроме того, Маск отказался удалять твит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет, потому что никому не нужна».

«Чудеса творятся в твиттере. Мы видим у них курс на нейтралитет. Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов – тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства.

Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», – написал Горелкин в своем тг-канале.

Горелкина неожиданно поддержала строгий борец за нравственность глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина .

«Политика Twitter по отношению к распространению запрещенного контента изменилась. Платформа демонстрирует новые подходы к работе после покупки Илоном Маском. Считаю, что Россия может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки в России», – заявила Мизулина.

Непреклонными остались коммунисты. Они выступили категорически против разблокировки Twitter в России. По словам депутата Госдумы Александра Ющенко, американская соцсеть «ведет абсолютно вражескую политику» по отношению к РФ.

С КПРФ солидарен Роскомнадзор. В ведомстве заявили, что не видят оснований для разблокировки Twitter из-за «противоречащего традиционным ценностям» контента
Соцсеть по-прежнему не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов.

По данным РКН, Twitter не удалил детскую порнографию, наркотический и суицидальный контент, публикации с призывами к участию в протестах, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о войне в Украине.

«В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», —сообщили в Роскомнадзоре.

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