Как тебе такой провал, Илон Маск?

31.03.2021, Москва, Платон Беседин

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Очередной прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX (ею командует Илон Маск), разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, взорвался при попытке посадки. На странице SpaceX в твиттере осуществлялась прямая трансляция. Всё, что называется, всё видели – фиаско. Заметьте, это уже четвёртая неудачная попытка. А ведь нам говорили, что Илон Маск – пророк и гений, не так ли?..

Да, у каждого поколения и общества свои герои. Вопросов нет. Суть в другом, что по этим героям поколения и общества можно и нужно распознавать, идентифицировать. Стран, к слову, подобное тоже касается. Падшая Украина с её культом Бандеры – тому яркий пример.

Ясно, что в цифровом мире потребления и тотальной гаджетизации, где даже душа переведена в цифру, новым пророком должен являться кто-то очень прогрессивный. Вроде Нео из «Матрицы» – его типаж. К слову, Павел Дуров – этот «пророк соцсетей» – откровенно подражает персонажу Киану Ривза. Тоже такой себе пророк.

Долгое время мир грезил Стивом Джобсом, которого сделали кем-то вроде великомученика эры гаджетов. Его лицо не сходило с экранов и бордов, а его книги сделали чем-то вроде откровений апостолов. Но Джобс мёртв, а нужен живой.

И на эту роль назначили, а он был не против, – тут делаю реверс в начало – Илона Маска. Уж как только не облизывали этого господина. Он и гений, и пророк, и супербизнесмен, и сверхучёный. Илон Маск вообще стал чем-то вроде имени нарицательного. Его приводили в пример всем и вся.

В России, к слову, условные либералы очень любили его ставить в противовес целому государству и его достижениям в космической отрасли. Так вот любопытно, к слову, чтобы говорили сейчас о «Роскосмосе», если бы тот в четвёртый раз потерпел фиаско в одном и том же? Ничего хорошего.

Фокус же в том, почему я вспомнил о провале SpaceX, что Илон Макс – гений исключительно в одном: в пиаре и самопиаре. Рядовые достижения, коих тот же СССР добился ещё в прошлом веке, он выдаёт за величайший прорыв, а себя позиционирует как светоча. И это тоже дух времени, что у него такие герои.

Но это ещё и диагноз обществу, когда-то верившему шарлатанам с эликсиром молодости, а теперь отдавшемуся «космическому королю». Люди не меняются – только квартирный вопрос чуть изменил их. Ну и ещё социальные сети. Они добавили веры в безграничные понты. И в этом Илон Маск – гуру величайшей пробы. Собственно, в том его главное достижение.