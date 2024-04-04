Как Териберка из худшего места в России превратилась в туристический рай

Конструктивное движение снизу является ценностью и потенциалом для развития России.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культурная среда и русский культурный код» заявил соучредитель проектов «Россия 2062», АНО «Большая земля», сообщества «Счастливые» в Ярославской области Борис Акимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко убежден в том, что такая очень яркая, может быть фундаментальная особенность русского человека, который и создал это государство – это такая хорошая, творческая, созидательная неусидчивость, и стремление всё время это пространство творчески освоить. Поэтому мы и живём в самой большой стране мира. В общем-то, мы, русские люди, создали это государство, эту самую огромную страну мира. Нам её не подарили, нам её не выдал какой-то правитель, а просто мы все вместе, включая правителя создали эту страну, это государство», – напомнил выступающий.

«Конструктивное, позитивное движение снизу является для государства самым ценным полезным ископаемым России», – подчеркнул Акимов.

Как пример создания такой творческой среды он привел село Териберка, где проходили съёмки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По фильму Териберка могла претендовать на статус самого худшего места на земле.

«В 2015 году мы написали письмо губернатору перед тем как туда поехали. Не хотели, чтобы нас воспринимали, как какую-то оппозиционную силу и что-то в этом роде, кем мы не являлись. Мы просто были неравнодушные граждане своей страны, которые отправились в такое место. И нам выделили какого-то вице-губернатора, который нас встретил сказал, что вы вообще можете оттуда не вернуться, там бандиты, там дороги такие что машины ваши поломаются, и может быть я вас вижу в последний раз», – рассказал эксперт.

Было принято решение о закрытии Териберки, поскольку на тот момент там проживало порядка 500 человек. В советское время в Териберке был рыбокомбинат и 4 тысячи человек. Посёлок расселяли, жителей перевозили в город Колу под Мурманск. Был проект «Газпрома» по разработке шельфа в Териберке, но он не был реализован.

«В 2015 году там двухкомнатная квартира стоила 200 тысяч рублей, и понятно, что её никто не покупал, потому что она была просто никому не нужна. В общем, по мнению самих этих людей в Мурманской области, соответственно, в стране это было ужасное, самое страшное место, в котором жить не надо, надо валить оттуда. В каком-то смысле, можно сказать, что это был такой миф о России, которая существовал в головах большого количества чиновников либерального штаба. И, наверное, до сих пор в некоторых головах существует, только в таком концентрированного уменьшенном виде», – отметил Акимов.

«А это место фундаментальной красоты, невероятной совершенно. Вне зависимости от успехов в социально-экономической, культурной деятельности человека, там просто природа такова, что это, может быть, самое красивое место в мире, которое я видел. И мы начали просто на уровне энтузиазма. Мы решили провести там какой-то фестиваль развития территории, привлечь внимание плюсом, который там есть, в природе, в возможности экологического развития, какой-то цивилизованной рыбалки, к туризму, кайтингу, гастрономии из местных продуктов. Потому что там и гребешки, в общем, богатство огромное, которым не пользовались даже многие местные жители. В общем, мы провели этот фестиваль, поработали над мастер-планом этого посёлка, и фестиваль стал ежегодным», – подчеркнул он и добавил, что побывать в Териберке вновь случилось через несколько лет.

«В конце 2020 я там побывал. По-моему, 16 гостиниц, больше 10 ресторанов, на берегу Северного Ледовитого океана стоит бутик какого-то российского бренда одежды, полупрозрачный, абсолютно интересной архитектуры. На этом гигантском песчаном пляже самая северная пивоварня России, производство местных деликатесов. За счет федерального бюджета построена дорога к Териберке, первый многоэтажный дом впервые с каких-то 70-х годов.

И мы снимаем там фильм в рамках нашего проекта «Россия 2062», одну из серий. И разговариваем с женщиной, она приехала сюда из Балашихи и просто влюбилась в эти места, и переехала сюда жить. А мы приехали снимать её руководителя, который тоже переехал из Питера и создал там дайвинг-центр. И она говорит: знаете, мне всё очень нравится здесь, так здорово и просто влюбилась, понимаю, что должна жить в Териберке. Это прекраснейшее место. Но есть одна проблема – купить здесь квартиру. Я говорю: «вы не хотите продавать в Балашихе квартиру?». «Да, нет», она говорит. «Почему, я готова продать. Просто я могу за 5 млн продать, а вот здесь двухкомнатная за 7 млн продаётся».

Я за этим не следил, потому что мы вышли оттуда, из этого проекта, когда он уже в общем начал жить своей жизнью. Но он начал свою жизнь не потому, что пришёл «Газпром», и не потому, что даже федеральный бюджет вложился – он начал жить, потому что несколько сотен людей по какой-то причине достали свои деньги из подушки, из каких-то акций вывели, из какого другого бизнеса, продали свою квартиру в Мурманске или в Петербурге и переехали туда, открыли там какой-то свой бизнес. А почему это произошло? Потому что они решили, что это очень выгодно? Что лучше, чем в Питере деньги зарабатывать? Нет. Даже у местных жителей перевернулся абсолютно взгляд: они думали, что они живут в самом плохом месте мира, а потом оказалось, что они живут в самом крутом, классном месте. И это произошло буквально за 5 лет. Это прямой практический кейс, который подтверждает, что семантическое ощущение и суверенитет, суверенность мышления, лежат в основе всех остальных общественных явлений», – заключил Акимов.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.