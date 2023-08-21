«Как-то выстоять» – в Киеве назвали главную задачу нацистского режима

Вадим Москаленко.  
21.08.2023 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 433
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Знакомые с истинным положением дел на фронте украинцы понимают, что сейчас главная задача для киевского режима – хотя бы сохраниться.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Знакомые с истинным положением дел на фронте украинцы понимают, что сейчас главная задача для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Главный запрос сейчас – чтобы вообще выстоять. Когда общаешься с военными, все это понимают. Кода идёт лавина с востока, когда риски остаются, если кто-то на диване или в тёплой ванне думает, что мы уже победили и всех отогнали – риски на самом деле очень большие.

Регулярно общаюсь с военными, и не у всех радужные оценки. У тех, кто на третьей линии – да, там радужные оценки. А кто «на нуле», кто реально выживает – те ежедневно пишут, просят молиться за них. Потому что там реально тяжело. И они держат ценой нечеловеческих усилий», – сказал Доротич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть