«Как-то выстоять» – в Киеве назвали главную задачу нацистского режима

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Знакомые с истинным положением дел на фронте украинцы понимают, что сейчас главная задача для киевского режима – хотя бы сохраниться.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный запрос сейчас – чтобы вообще выстоять. Когда общаешься с военными, все это понимают. Кода идёт лавина с востока, когда риски остаются, если кто-то на диване или в тёплой ванне думает, что мы уже победили и всех отогнали – риски на самом деле очень большие.

Регулярно общаюсь с военными, и не у всех радужные оценки. У тех, кто на третьей линии – да, там радужные оценки. А кто «на нуле», кто реально выживает – те ежедневно пишут, просят молиться за них. Потому что там реально тяжело. И они держат ценой нечеловеческих усилий», – сказал Доротич.