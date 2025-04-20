Как только наступит длительное перемирие, Украина примется готовить миллионную армию

Даже в случае прекращения активных боевых действий, всё мужское население Украины будет готовиться к продолжению войны против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По-любому разно или поздно наступит заморозка, или мирное соглашение. И мы будем жить уже по факту в состоянии либо очень замороженного конфликта, либо мира, но в том же состоянии, когда война может начаться в любой момент. И мы не можем себе позволить содержать миллионную армию, постоянно под ружьем. И люди не захотят, и это невероятно дорого, непосильно дорого. Поэтому армия будет небольшая, 200 – 250 тысяч профессиональных военных. Но этого мало, чтобы остановить Россию. Поэтому все остальные мужчины призывного возраста будут жить нормальной жизнью, заниматься гражданским трудом, но они пройдут короткую подготовку, там не нужно чего-то особенного. Они научатся бегать, копать, стрелять, прятаться от дронов, управлять этим самым дроном, чтобы никто не мог спрятаться. То есть разные военные специальности», – рассуждал перебежчик.