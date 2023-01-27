Как только русские двинутся на Одессу, поляки займут Львов

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Если российской армии удастся в ближайшие недели освободить Артемовск, Краматорск и Славянск, она выйдет на оперативный простор и двинется к Одессе.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам удастся в ближайшее время взять Артемовск, рушится оборона, мы выходим на Краматорск. С падением Краматорска и Славянска полностью нарушается оперативная устойчивость региона. У нас открывается путь во внутренние районы Украины. А там мы выходим в степи, весна, прямое направление Одесса-Николаев», – сказал Матвийчук.

По его мнению, это создаст дестабилизирующую ситуацию на Украине.

«Она либо запросит мира, либо предпримет другие действия, которые должны будут изменить расклад сил. Это может быть… Видели как Дуда обнимался с Зеленским. Я боюсь, что они договорились под шумок: Зеленский снимает все войска с Западной Украины, перебрасывает их на восточный фронт. А Польша занимает этот регион. И тогда у нас появляется внутренний фронт уже с польской армией. Польша туда будет входить не как член НАТО, а как государство-союзник Украины», – сказал Матвийчук.