Как только ВСУ выбьют из-под Курска – Украине выкатят требования куда хуже, чем в Стамбуле

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Украина, лишившись единственного, пусть даже сомнительного козыря в виде присутствия ВСУ в Курской области, получит куда худшие условия мирного договора, нежели озвученные Россией в Стамбуле весной 2022 года. Сейчас ситуация для украинской группировки резко осложнилась.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсутствие разведданых по российской территории тоже может на это влиять. Россия получила возможность формировать дополнительные резервы и вводить их в бой… Возможно, эта ситуация является следствием отсутствия американской помощи. Курский выступ Украина надеялась использовать для переговоров. А изгнание украинских войск из Курского выступа – российское условие для начала переговоров. Можем допустить, что может существовать негласное понимание между сторонами, что Украина должна уйти из Курской области, чтобы переговоры финализировались. Ситуация на этом направлении ухудшается. Военные начали о необходимости отвода войск. Думаю, этим может и закончиться. Кризис вокруг Курского выступа может осложнить и ухудшить и без того не самые сильные переговорные позиции Украины и привести к тому, что уступок, которые будут требовать от нас наши союзники и наши враги, может быть еще намного – на порядок больше. На горизонте могут замаячить ключевые требования Стамбульских соглашений, только умноженные на время и ослабление украинской позиции», – сказал Бортник.

Российский военкор Юрий Котёнок подтверждает резкое ухудшение ситуации для ВСУ под Курском.