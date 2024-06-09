«Как только закончатся ВСУ – Запад введёт армию наёмников со всего мира» – Монтян

Нельзя пропускать окно возможностей, пока Запад занят своими выборами, поэтому самое время переходить от СВО в состояние полноценной войны.

Об этом на канале «Лимонка» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот сейчас они откатают выборы, потому что – кто сейчас будет принимать эти решения? Если старые уходят хотя бы номинально, и в зависимости от того, кто будет после выборов в исполнительной власти это решать – вот тогда и начнётся. Это лёгенький перерывчик. Пока есть окно возможностей, казалось бы, надо атаковать, надо что-то делать, но атаковать у нас некем, и фронт встал. По-прежнему, никакой войны – сплошное СВО. Очень жаль, если это окно возможностей будет бездарно провтыкано. А то, что Европа и пиндосы чухнутся, как только у них пройдут выборы, это и так понятно. Просто, новые люди, которые придут на 4-5 лет, они и будут решать. Никакой мир им на фиг не облокотился. Воевать до последнего украинца, а потом понанимать всё отребье со всего мира за копейки – деньги-то они печатают сами, и вперёд – с песней», – сказала Монтян.

«Как только кончатся салорейховцы, тут же под институцией Французского легиона сюда попрут толпища наёмников, остальные страны свои институции замутят, будут массово нанимать отребье по всему миру за пару тысяч евро в месяц повоевать в наших степях. Французы уже не скрывают, уже орут, что вот-вот мы зайдём, и они зашли в каких-то количествах. Уже даже видео есть с утилизированными французами. И норвежцами, и с кем только угодно. То есть они уже тусят даже по окопам в виде штурмовиков. Конечно, сперва Восточная Европа зайдёт, а потом Западная – как только закончатся салорейховцы», – добавила адвокат.