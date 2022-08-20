Как Турция реагирует на поездку Эрдогана во Львов?

Новости Украины

Просматривая турецкую прессу о поездке президента Эрдогана во Львов на встречу с Зеленским и генсекретарём ООН Гутерришем, еще раз убеждаешься в том, что многие издания при отсутствии аналитики занимаются славословием султана всех правоверных, пытаются представить Анкару в качестве главного миротворца, а Россию как агрессора и поработителя бедных свидомых.

При этом антироссийская повестка проходит буквально красной нитью через все публикации, тогда как Турция представляется единственной спасительницей мира во всём мире. В качестве же примера показывается договоренность о провозе украинского зерна, что сразу же якобы решило проблему мировой продовольственной безопасности.

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В частности, об этом пишет издание Нaberturk.com:

«После начала атак России на Украину невозможность экспортировать украинское зерно через Черное море создала мировой кризис. Зерновой кризис был урегулирован 22 июля соглашением, подписанным в офисе Долмабахче с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, генерального секретаря ООН Гутерриша, министра национальной обороны Хулуси Акара, министра обороны России Сергея Шойгу и министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова».

Анкара представляется, например, в статье издания Аhaber.com.tr, как незаменимый посредник, способный разрешить все противоречия и даже остановить войну. Всё это, конечно, облекается в словесные формы о необходимости борьбы за мир, а сама встреча во Львове подаётся как невероятный триумф турецкой дипломатии.

«Несмотря на войну между Россией и Украиной, Турция, которая является единственной страной, которая может встретиться с обеими странами благодаря своим рациональным, сбалансированным и доверительным дипломатическим отношениям, добавила новую лепту к своим конструктивным усилиям по обеспечению мира и стабильности в своем регионе.», – указывает автор Аhaber.com.tr.

Эрдоган также выставляется и как «великий строитель», который поможет «незалежной» восстановиться после окончания конфликта. Так, издание Нabertr.org отмечает, что в этом контексте даже было подписано соглашение между Турцией и Украиной о восстановлении разрушенной войной инфраструктуры. Его подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Мехмет Муш.

«Соглашение позволит создать Целевую группу между двумя странами для восстановления Украины. Целевая группа будет координировать совместную работу по восстановлению социально-экономически важных объектов в Украине, таких как дороги, мосты, инфраструктура водоснабжения и электроснабжения, больницы и школы», – указывается в издании, чем демонстрируется политика мягкой силы Анкары по колонизации оставшейся части территории, подконтрольной Киеву.

Это, кстати, показывает планы турецкой верхушки по экономическому освоению тех областей, что будут по итогам СВО оставлены «незалежной». Как мы видим теперь на эти «огрызки» претендует не только Польша и Румыния, но и Турция, желающая успеть к дележу пирога и застолбить за собой определенные сферы, отрасли и регионы.

При этом по сообщению известного издания Нurriyet.com.tr во Львове шли переговоры и о развитии отношений в военной сфере и в деле производства турецкого вооружения.

«Обсуждалось также экономическое, торговое и военное сотрудничество между Турцией и Украиной. Подчеркивая присутствие Халука Байрактара в составе делегации, сопровождающей Эрдогана, было высказано предположение о том, что будет, наконец-то, внесён заключительный пункт в соглашении о создании на Украине завода по производству ударных беспилотников – байрактаров», – отмечает издание.

То есть, проекты по оснащению ВСУ большим количеством турецкой военной техники, в том числе, за счёт создания производства по сборке БПЛА в самой Украине, остаются в силе и будут закреплены в ближайшем будущем. В этом смысле и Запад, и Турция как часть НАТО, продолжают все вместе рассматривать режим в Киеве как фактор в деле сдерживания продвижения России.

Это сквозило и выступлении самого Эрдогана на итоговой пресс-конференции, где президент Турции фактически поддержал позицию Зеленского по Запорожской АЭС и выразил отношение к самому конфликту.

«Мы выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями вокруг Запорожской АЭС. Мы не хотим испытать новый Чернобыль. Как Турция, с одной стороны, мы стремимся к прекращению конфликта дипломатическим решением, а с другой стороны, мы были и продолжаем быть на стороне наших украинских друзей. С начала войны мы отправили в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью и приняли в нашу страну сотни тысяч человек», – цитирует Эрдогана издание Dshaber.net.

Правда крупнейшее издание Milliyet.com.tr явно не без иронии показало, что дипломатические потуги Эрдогана в попытках выступить в качестве посредника между руководством России и Украины явно потерпели неудачу во время совместной пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи.

«На совместной пресс-конференции Зеленский заявил: «Создано «дипломатическое окно» в отношении экспорта украинского зерна. Но российское оружие все еще находится в том же окне». Когда Эрдоган сказал, что у него есть надежда, что война закончится за столом переговоров, Зеленский сказал: «Переговоры с Россией могут быть возможны только с выводом российских войск с незаконно оккупированной украинской территории». В письменном же заявлении после двусторонней встречи с Эрдоганом Зеленский сказал: «Визит президента Турции в Украину является сильным посланием поддержки со стороны такой могущественной страны. Мы обсудили с Эрдоганом возможность улучшения зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС»», – отмечают в издании.

То есть украинская сторона в итоговом пресс-релизе постаралась упомянуть лишь те темы, которые её интересовали, и в частности, вопрос беспрепятственного провоза зерна в страны ЕС и искусственно созданную американскими и украинскими спецслужбами провокацию с Запорожской АЭС. Места же миротворческим и посредническим инициативам Анкары в итоговом документе просто не осталось.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью журналистам по возвращении из Украины. Первым делом он снова начал продвигать тему солидарности Турции с киевским режимом, показывая всем видом незаинтересованность неосманистской верхушки в победе России. При этом несмотря на это он снова заявил о своём желании организовать встречу между Зеленским и Путиным.

«Конечно, война, которая продолжается уже около полугода, была главной темой наших переговоров. Я еще раз поделился с ним, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будет продолжаться. Я также заявил, что мы будем и впредь вносить максимальный вклад в урегулирование войны посредством дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести такую встречу между ними», – цитирует Эрдогана турецкое издание Мuhabiragri.com

При этом президент Эрдоган на вопрос журналистов издания о проблеме Запорожской АЭС сказал следующее:

«Вопрос Запорожья на самом деле не является случайным вопросом. Но в первую очередь Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и взять на себя определенное бремя того, что необходимо сделать».

Издание Мuhabiragri.com также указывает, что на просьбу Зеленского обсудить с руководством России проблему «минирования» АЭС и её возможного уничтожения со стороны военнослужащих РФ, Эрдоган положительно ответил: «Мы не хотим жить в Чернобыле», а затем сказал, что именно это он и имел ввиду во время итоговой пресс-конференции и приложит все усилия, чтобы не допустить этого.

В целом же в турецкой прессе встреча президента Эрдогана с Зеленским во Львове после его визита в российский город Сочи в начале этого месяца считается проекцией сбалансированной и обнадеживающей внешней политики Турции. Это подтверждает и Селим Кунеральп, бывший постоянный представитель Турции в Европейском союзе, который служил послом в Швеции и Южной Корее, он считает, что визит президента Эрдогана в Украину является важной возможностью для Турции, которая в последнее время демонстрирует явные признаки того, что она очень сильно сближается с Россией.

Отвечая на вопросы турецкого издания «Голоса Америки» Аmerikaninsesi.com, Кунеральп сказал:

«Эта трехсторонняя встреча очень важна. Особенно то, что он пришел после Сочи, еще больше повышает его значимость. Я также вижу в этом работу дискомфорта, ощущаемого в Анкаре после сочинской встречи. Поэтому вы должны немного сбалансировать его. Потому что сцена, которая возникла в Сочи, по указанию Путина. Эрдоган выполняет эту инструкцию. Мы положили слишком много наших яиц в корзину Путина. Встреча с Зеленским – это своего рода балансирование».

Известный политолог Хакан Гюнеш очень скептически высказался по поводу самих этих трёхсторонних переговорах, заявив следующее:

«Я не ожидаю каких-либо важных результатов от Львовского саммита. Генеральный секретарь скажет: «Я работал на мирные усилия». Зеленский скажет: «Мир видит, что я лидер Украины, насколько я важен». И потому что я могу продавать зерно даже в условиях войны». Эрдоган скажет: «Я вступил в миротворческие переговоры, чтобы остановить войну на Украине, и я решаю эту проблему, я мировой лидер». Каждый получит то, что хотел. Но я не вижу никакой выгоды. Нет развития с точки зрения решения конфликта или серьезных проблем турецкой внешней политики. Здесь нет истории успеха, но я думаю, что она послужит созданию медийной истории. На самом деле, мир тоже видит эти вещи. Он не хочет воспринимать Турцию слишком серьезно с лидером, который сделал очередной зигзаг во внешней политике».

Как видим, и в самой Турции есть трезвые высказывания и в целом нет иллюзий относительно «миротворческой миссии» новоявленного султана, который использует поездку с целью повышения рейтинга в стране в преддверие эпохальных выборов 2023 года.