«Как ТЯО» – в Киеве ждут появления на фронте «самого страшного» оружия России

Вадим Москаленко.  
31.03.2024 17:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


ВПК России начал производство тяжёлых авиабомб, мощность которых сравнима с тактическим ядерным оружием. Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВПК России начал производство тяжёлых авиабомб, мощность которых сравнима с тактическим ядерным оружием. Об...

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«Самое страшное, что они начали выпускать ФАБ-3000. Это такая штука, что там 1,6 килотонны тринитротолуола. Тактический ядерный заряд, примерно 1,5-2 килотонны. Но без первичных факторов ядерного взрыва. Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны.

И они сейчас ещё не испытывали универсальный модуль планирования и коррекции, УМПК. Они его на «пятисотке» поставили, там отклонение где-то 15-20 метров. И оно на линии боевого соприкосновения очень серьёзно влияют», – сказал Стариков.

«Но если они эту штуку сделают, и найдут носителя, а это Ту-22, то такая штука больше будет играть на морально-психологическое состояние личного состава.

Полторы тонны как ***. Если в кого-то попадёт – человек сразу на молекулы разлагается. В километре-трёх барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Это самое опасное, что есть. Это очень серьёзная штука, но это конвенциальное оружие, оно разрешено», – добавил эксперт.

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