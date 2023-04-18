«Как у нас дела на фронте»: Лукашенко принял Пушилина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял сегодня в Минске временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.

«Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» – начал общение Лукашенко.

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Он предложил Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни людей

«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями», – сказал Лукашенко.

Пушилин пояснил, что именно за этим он и приехал.

«Как раз сейчас время выстраивать ту перспективу, которая откроется перед нами через год, через два, после окончания специальной военной операции. И, конечно же, здесь нужно работать и прорабатывать вопросы заранее», – заявил Пушилин.

Политолог Александр Носович назвал встречу Лукашенко и Пушилина вехой.

«На фронте… у нас». «Что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?». Все-таки Беларусь – наша главная отдушина на западном направлении. Да и вообще. Стратегический союзник РФ и основа военной безопасности «старой смоленской дороги». О чем могли разговаривать Лукашенко и глава ДНР, если белорусские войска не участвуют в СВО? Об участии Белоруссии в восстановлении Донбасса. Это как раз тот вопрос, по которому есть смысл говорить не с Москвой, а с субъектом РФ. Белорусская строительная отрасль появляется везде, где появляются инвестиционные и интеграционные проекты РФ. Новые территории – это безусловный объект инвестиций и тоже формат интеграции», – написал Носович в своем тг-канале.