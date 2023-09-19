«Как учил великий Жириновский»: Слуцкий раскритиковал Зюганова, однако похвал «Единую Росссию»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал проведение недавних выборов в ряде регионов России.

Об этом он заявил с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Требуют сплоченности общества, а выборы продолжают проводить по схеме, которая хуже 1996 года. Нет ни нормального диалога, ни честного подсчета. Мы не признаем выборы на Алтае, в Ростове, где продолжаются аферы. Даже в Иваново, которое никогда не отличалось хамством, и то пошли по этому пути», – сказал Зюганов.

Ему взялся оппонировать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, как ранее это делал покойный Владимир Жириновский. Однако, в отличие от основателя партии, он не решился критиковать «Единую Россию».

«Геннадий Андреевич, это не безобразие, то, что в Иваново ЛДПР стало второй политической силой. Люди проголосовали за ЛДПР. Никто не тащил ЛДПР ни за какое место. Мы сами можем кого угодно вытащить. Сегодня ЛДПР, которая доходит до каждой семьи, как учил нас великий Жириновский, единственная партия, кроме партии парламентского большинства, две политические силы, которые по итогам выборной кампании 2023 года находятся в тренде роста. Люди проголосовали за нас», – заявил Слуцкий.

По его мнению, на успех «Единой России» повлияло то, что на фоне СВО вырос авторитет президента РФ.