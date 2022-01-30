Как Украина Антарктиду покорять намылилась

Новости Украины

В стране разруха, в рамках учений по пастбищам летают ракеты, а быт населения из 19-го плавно перетекает в 18-й век — цивилизационный тупик, как есть, хоть учебники иллюстрируй… А между тем, «в свой первый рейс из Одессы в Антарктику отправился флагман украинского научного флота — ледокол «Ноосфера» (как сообщила пресс-служба Украинского национального антарктического научного центра). На кой, пингвинов, что ли, против Путина агитировать?..

Но я понимаю, что есть и другие вопросы. Например, денег им больше не на что потратить? А то выходит такая себе вселенская побирушка Украина, которая набрала кредитов для выживания, но вместо хлеба, дегтя и свечного огарка заказала фейерверк и ванну с шампанским. Или еще вопрос, зачем Украине антарктический научный центр? Был бы кружок по плетению дидухов, никто б и не спрашивал. И наконец — откуда на Украине целый ледокол, да еще и флагман научного флота?!.

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На самом деле речь идет о ледоколе James Clark Ross, который 30 лет прослужил в Британской антарктической миссии, а потом, как неликвид, был продан Украине. Аборигены переименовали его в «Ноосферу» — «сферу разума» по-древнегречески, хотя в украинском варианте, будем честны, больше напоминает гибрид Носферату и Бандеры.

В общем, подлатали ледокол внутри, модернизировали за немалые деньги, и перед спуском на воду пригласили на это великое событие целого президента. Тут, правда, неувязочка вышла. Зеленский же думал, что будет фотографироваться на фоне красивого корабля, выкрашенного, как и все заборы, жовто-блакытной краской, но его неосмотрительно покрасили декоммунизированной красной (ну, какую украли). Но больше того, похоже, гарант этой краской еще и надышался до интоксикации, ибо заявил, что «Украина входит в престижные мировые клубы не только космических, но и антарктических государств, и возвращается в мировой океан».

Что ж, заручившись такой мотивацией, ученые тоже поставили себе космические цели: «Надеемся получить уникальные данные о том, как изменились океанографические характеристики океана за прошедшие три десятилетия». И то верно — сколько лет независимости, столько и не проводились исследования. Глядишь, еще чутка «подготовки к войне с Россией», и электрическую лампочку можно будет переизобрести! Из мелочи, которую европейские партнеры в ладошку насыпят.

Также ученые страны со стремительно вымирающим населением, которое даже переписать не решаются, намерены, цитирую, «отобрать ДНК по окружающей среде всех обитателей Антарктиды, по которому можно будет «паспортизировать» морских жителей и сделать «перепись» современного биоразнообразия океана». Видно, на ледоколе до сих пор пахнет свежей токсичной краской…

Планов, на самом деле, у экспедиции громадье — если проводить параллель с Космосом, то прямо как с украинским спутником «Сич» получается, который как та Гадя Петровна Хренова потерялся где-то на орбите.

Хотя, к самим ученым, отбывшим из Одессы под фанфары, претензий, конечно, нет. Не скурвиться в этой стране и продолжить заниматься любимым делом в условиях нищеты, в которых ради науки разве что заклинания можно нашептывать на мандрагору — это достойно уважения. Поэтому им как раз хочется пожелать удачи и, учитывая обширную географию запланированного маршрута, попросить политического убежища — хоть в Сомали, хоть на Айсберге.