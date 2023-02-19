Как Украина лепит гомункул нового одессита

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По поводу «мовного» скандала в Одессе, который уже несколько дней обсуждают профессиональные одэсьци… Даже писать не хотел, потому что какой это уже по счету — тысячный? И все как обычно — приходит некое хамло в кафе, а там персонал говорит по-русски, и меню на русском, и находится кафе — понятно, по недоразумению — все еще в переулке Чайковского, а не имени доктора Менгеле какого-нить. И начинается — после серии провокационных вопросов «Значит, вы отказываетесь обслуживать мэнэ дэржавною мовою?», следует ответ: «Да, я хозяин кафе, я могу вам отказать». А дальше по накатанной: видео по соцсетям, донос шпрехенфюреру Креминю, угрозы нацистов сжеть кафе и… традиционный результат: меню сразу на украинском, заверения хозяина в патриотизме, экстренный сбор помощи для ВСУ.

Таких историй масса — зондеркоманды охаживают всё подряд, от дорогих ресторанов и отелей до совсем уже убогих «ремонтов обуви» и «приемов стеклотары», устраивают скандалы, наклеивают на двери наклейки по принципу желтых звезд, НО! В данном случае важно, кто этими провокациями и «воспитанием» несогласных теперь заведует.

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Итак, инициатором скандала оказалась участница общественной организации «Робимо вам нерви» — «делаем вам нервы», если по-русски. И тут, внимание, сколько раз я вам говорил, что это дно — весь этот псевдоодесский язык тетей Сонь и дядей Яшей («Фима, не делай мине нервы»), транслируемый дешевыми сериалами и «джентльмен-шоу» разных сортов? Он превращает Одессу в удобное Украине провинциальное болото — во Львове, мол, ареал бандеровщины, а в Одессе — торгашей, которых не волнует ничего кроме гешефта, а про политику им разве что Рабинович может напеть. «Бички», «риба», «каструля» — если говорящий так контингент где-то и существует, то это примерно тот же, что говорит «стуло» и «хворточка», а не поголовно все жители Пересыпи и Молдаванки. И теперь, еще раз внимание, штудируем пресс-релиз данной убой организации, который, как под копирку, транслируют местные СМИ.

Итак, глава организации — некая Екатерина Мусиенко, называющая свое детище «проектом для одесситов с одной «с».

«После гибели дедушки от российской ракеты она перешла на украинский язык и стремится украинизировать всю Одессу».

О, с козырей зашли — игра на чувствах убитого горем человека.

«Девушка не только сама перешла на украинский язык, но и основала общественную организацию, целью которой является создание комфортной украиноязычной среды в Одессе».

«Создание», потому что украиноязычной среды в городе как не было, так и нет.

Ее признание:

«У меня был украиноязычный парень, которого я заставляла перейти со мной на русский. Сейчас я уже понимаю, насколько была неправа. Собственно, у меня по жизни такая агрессивная позиция, но в тот момент она была радикально неправильна, насколько это вообще могло быть».

Путь осознанного перерождения на примитивных примерах и подчеркнутое понимание своей неправоты потенциально ватным электоратом.

«Основная деятельность организации: мы ходим по заведениям, проверяем учреждения до и после, то есть мы не отпускаем их, потому что государственная система есть, но по факту она очень плохо работает».

Кто посмеет упрекнуть потерявшего дедушку человека в банальном подлейшем стукачестве? Наоборот, будут оправдывать — «понятно, почему она за снос памятников Пушкину» (тоже активно ратует). Такие, в общем, тупейшие нарративчики для активных пэтэушников и аполитичных алкашей Яш с коммунальной кухни.

Но дальше — еще интереснее, то, как они сами же палятся, пытаясь изображать одесситов.

«Мои дедушки и бабушки все суржикоговорящие, потому что они живут в Одессе, но все родом с Одесщины. Когда приехали в город, конечно, были «зросійщені».

Ключевое «приехали в город».

«В Одессе трудно переключиться на украинский, потому что люди боятся, что их затравят, будут смеяться».

Истинно!

«У меня был такой лайфхак. Если я говорила любое русское слово, то, извините, плевала, и в общественных местах мне от этого было настолько стыдно, что пришлось от этой привычки разговаривать на русском избавиться, несмотря на какие-либо препятствия».

«Пойду выколю себе глаз, лишь бы у тещи зять был кривой» и не без психиатрии.

И вот после всех этих признаний «перейшовшого на бік добра янгола», и главнацист «по Одессе» Демьян Ганул уже не обещает добиться закрытия кафе, а сообщает:

«Способствовать закрытию кафе не вижу смысла, если ошибки исправлены, владелец все понимает, и там собирается патриотическая молодежь. Здесь лучше указать верный путь, чем просто его уничтожить».

Верный путь, понимаете, ласковый такой «Хайль!», уже не «на бутылку» и не «на подвал», которых попросту не хватает… То есть началось «лагидное» окучивание т.н. адекватников (которые хуже врагов и за всяких медведчуков-зеленских голосовали) под предстоящие выборы. А уж кто их впоследствии возглавит (обманет), аферист Арестович или еще кто подтянется, не особо и важно.

По сути, этот электорат одэсьцив-гомункулов с одной «с» сейчас и выводят, все вышесказанное чему примером. Так что не удивляйтесь, что именно они 14 февраля радостно распространяли по соцсетям «валентинку» с надписью «От тебя мое сердце пылает как Дом профсоюзов».

А помните, кстати, как все начиналось:

«Нет ничего плохого в том, что телеканал «1+1» дублирует киноклассику на украинский язык»… а закончилось такими вот «валентинками» и штрафами за русский язык.

Да, это дело рук не одесситов. Которым бы только не просчитаться и одэсьцями с одной «с» (а на шевроне «СС») не стать.