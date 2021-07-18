Как Украина поставила Россию «на счётчик»

18.07.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

В минувшую пятницу кучка киевских деятелей занималась любимым делом: вместо того, чтобы пахать, сеять и строить, они выискивали способы вымутить у России денег в размере золотого запаса самостийной державы за все накопившиеся обидки последних семи лет.

Было анонсировано участие в сходке таких обер-дармоедов, как «представителя президента Украины в АРК» Кориневича и «смотрящей» в МИД Украины от «меджлиса» Джапаровой, однако в итоге кривляться на манеже были выпущены «шестёрки» из числа заместителей. Вроде воспитанницы ялтинского грантоедского гадюшника «Альменда» Свиридовой, «сотрудника прокуратуры АРК» Поночовного, а также ведущего специалиста по делёжке шкур неубитых медведей Горюнова.

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Подобное наплевательское отношение со стороны начальства прекрасно свидетельствует, что мероприятие делается для галочки, и в его успех не верит никто, но пока есть заказ сверху, камерные спектакли из антироссийского репертуарчика будут ставиться и дальше.

Общественности были представлены некие «исследования» некого «Центра стратегической стратегии», в которых приводились оценки экономических потерь Украины от «временной оккупации Российской Федерации Крымского полуострова».

Как несложно догадаться, «оценка потерь» понадобилась для того, чтобы «компенсировать эти потери через международные суды, обязав Российскую Федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, на Украине или даже за рубежом».

«Эксперт» мутного ЦЭС Горюнов заявил, что Россия задолжала Украине нескромную сумму в $135 млрд, что составляет 75% ВВП Украины 2013 года.

Причём, это только «минимально доказанная» оценка потерь Украины.

Прозвучала угроза, будто иски от государства Украина, государственных и частных компаний, а также от приватных лиц, поданы во все международные «спортлото», которые только смогли вспомнить киевские обиженки.

Было также заявлено, что Россия «нанесла ущерб» Украине не просто на фиксированную сумму, а «потянула за верёвку» в феврале 2014 года, что вызвало обрушение всей украинской экономики, куда входят недополученные прибыли, ущерб от войны, пеня за задержку выплат и всё такое прочее.

В общем, клятые москали «поставлены на счётчик», и сумма с каждой секундой увеличивается.

Откровенно порадовала часть «исследования», касавшаяся ущерба Украины от потери разведанных полезных ископаемых Крыма. Наиболее обидной в Киеве считают потерю нефтяных и газовых месторождений на крымском шельфе Чёрного и Азовского морей, которые якобы «намного превосходят по запасам все сухопутные кладовые углеводородов Украины, которые стали истощаться».

Но особенно смачно прозвучала жалоба на потерю Украиной залежей крымских известняков для нужд строительства и металлургии. Если учесть, что Крымский полуостров практически целиком и полностью сложен из известняков, выходит, что Россия «задолжала» Неньке денег за меловой кирпич планетарных размеров, перед которым меркнут вместе взятые семь чудес света, Великая китайская стена и гора Рашмор с высеченными в камне физиономиями отцов-основателей США в придачу.

На этом фоне заявленная оценка компенсации в $52,3 млрд за полезные ископаемые выглядит чрезмерно скромной.

Рискуя показаться нечутким к страданиям «свидомых», всё же предложу «лишенцам» компенсировать потерю крымских известняков у себя под носом: чего-чего, а мела на Украине – хоть дупой зажрись.

Также очень печалит «цэевропейцев» потеря в Крыму жилой недвижимости ($42,7 млрд), посевных площадей ($3 млрд), активов предприятий ($18,5 млрд), активов государства и общин ($15,7 млрд), банковских активов ($18,4 млрд).

Подсчёт потерь украинских банков в Крыму особо умиляет, поскольку, перед бегством с полуострова, они обчистили множество вкладов физических и юридических лиц, а затем принялись через российских коллекторов вымогать назад выданные потребительские и производственные кредиты, составлявшие пылинку на фоне украденного.

И уж совсем не поддаётся подсчёту ущерб, нанесённый Крыму 22 годами украинской оккупации. На полуострове было фактически ликвидировано сельское хозяйство, исчезли целые отрасли промышленности вместе с предприятиями, бандитами и сросшимися с ними украинскими чиновниками за копейки была «прихватизирована» сеть домов отдыха, турбаз и санаториев, раздербанены наиболее привлекательные участки земли, на которых были пущены под топор целые рощи, включая редкие и реликтовые эндемики или специально привезённые из-за океана царями и генсеками, растения.

В какие деньги оценить ущерб от стихийной застройки городов и курортных посёлков коммерческими курятниками и уродливыми коробками, отданное на откуп меджлисовской мафии плато Ай-Петри, самозахваты и бандитский передел бывшей сельскохозяйственной земли?

Инфраструктуре Крыма при Украине был нанесён тяжёлый ущерб. Обратно в Россию полуостров вернулся сильно потрёпанным, разграбленным, с дорожными ямами и трещинами по колено, с руинами животноводческих ферм и домов культуры там, где до 1992 года жизнь била ключом и люди были счастливы. Зато с дорожными указателями на украинском и английском.

Деиндустриализация и уничтожение сельского хозяйства полуострова, высокий уровень цен были частью стратегии Киева по выдавливанию крымчан и замещение их на более лояльное население с материка. Как правило, все эти пованивающие «носители украинской идентичности», «крымские бандеровцы» и прочие «крымчанки, дочери офицера» – это заперекопные «понаехи» – стихийные или целенаправленно завезённые на оседание. Те самые личинки, что после победы «Евромайдана» взялись за переформатирование языкового и культурного кода в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске…

Создавалось впечатление, что вся сползшаяся в Киеве покалякать о «российском ущербе Крыму» мразь устроила плач по крымским активам, которые не успели разграбить их хозяева и наниматели.

Слушая их причитания, было не очень понятно, по какой методике проводился подсчёт. Единственное, что напрашивалось само собой, – методика карикатурного стяжателя, зубного врача Шпака, умножавшего на три «всё, шо было нажито непосильным трудом».

Если укропня и в самом деле решится подать челобитные на рассмотрение в европейские и международные суды, то им обязательно придётся обосновать выдвинутые к России претензии. Иначе «толерантные» заступники не смогут им помочь при всём желании.

В интернете нашлась информация, что расчёт «убытков Украины от действий России» провёл доктор-экономист Зимовца из Института экономики и прогнозирования НАН Украины по рецептам кураторов из грантораздаточного «Атлантического совета», изложенным в методичке Андерса Ослунда «Kremlin Aggression in Ukraine: The Price Tag».

Методика, надо заметить, махинаторская, предлагающая делать оценки утраченного «непрямыми методами». К примеру, для подсчета нужно умножить соотношение ВВП к активам, которое сложилось в «доокупационный период» (коэффициент Пикетти), на валовый региональный продукт Крыма.

Я не очень силён в экономике, но твёрдо знаю, что пресловутый «коэффициент Пикетти» используется для оценки неравенства в благосостоянии 10% самой богатой прослойки и всего остального населения страны, не является общепризнанным и подвергается критике многих экспертов в экономической сфере.

Что ещё интереснее, оценки Пикетти распределения благосостояния на постсоветском пространстве и в России, в частности, многими экономистами считаются спекулятивными и научно необоснованными, как черпающие данные из попсового журнала Forbes.

Предъявлять требования к России, выстроенные на столь зыбкой почве, в любых международных судах – заранее обрекать процесс на провал.

Впрочем, «экспертами» из села Чугуево на сходке высказывалась идея – сначала потребовать от России компенсации в подневольных украинских судах – и нет сомнений, что нужные приговоры им будут обеспечены. Другой вопрос, что для российских властей все потуги вытрясти деньги за десятилетия украинского грабежа Крыма и вообще перенести вину с больной головы на здоровую расцениваются «чем бы дитя не тешилось».

И даже вердикты международных трибуналов и арбитражей с недавних пор имеют низший приоритет по сравнению с национальным законодательством. Исполняются только те решения международных инстанций, которые ему не противоречат.

Это не первая и наверняка не последняя попытка бандерлогов шантажировать Россию «компенсациями» и «репарациями» «за оккупацию», чтобы выклянчить хоть что-нибудь. Украина официально признана в России недружественным государством, в связи с чем происходит закрытие последних лазеек, через которые в Неньку поступали российские деньги. Предстоящее прекращение транзита газа через украинскую ГТС заставляет «свидомых» шевелиться и изыскивать способы слупить деньжат с России, из которых берутся на вооружение самые идиотские. Авось какой-нибудь да сработает. Хотя, похоже, даже в Киеве в это не верят, но просто в силу инерции устраивают ритуальный гопак с саблями.