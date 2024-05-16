Как Украина за 8 лет до СВО. В Казахстане планируют запретить флаг СССР и знамя Победы

В Казахстане начался новый виток русофобской кампании, замаскированный под процессы тотальной декоммунизации – и он был снова связан с праздником Победы 9 мая. Это выразилось как в попытках трансформации даты на западный лад из радостного события – в день скорби и траура, а также в стремлении уже запретить советские символы.

До этого в Алма-Ате власти уже во второй раз, как и в прошлом году, запретили совету ветеранов-афганцев провести 9 мая шествие, сами отказались проводить праздничный концерт и в пятый раз с 2019 года не стали запускать салют, а все либеральные и государственные СМИ сознательно призывали граждан не выходить на улицу якобы из-за неблагоприятных условий загазованности и «электромагнитных бурь».

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Таким же образом во многих регионах запретили шествия «Бессмертного полка», а в городах акиматы целенаправленно включали траурную музыку и возлагали цветы без какого-либо празднования и распевания военных песен и раздачи армейской каши. Особенно наглядно это было продемонстрировано в Караганде, да и в Усть-Каменогорске. В итоге люди вынуждены были сами потом у мемориалов петь коллективно песни победителей.

Налицо стремление чиновников видоизменить в сознании значение этой даты в некий день завершения Второй мировой войны с поминовением павших, но без указания, что они сражались за единую общую Родину – Советский Союз и другой строй. Для этого фактически под запрет и попали концерты с исполнением советских песен военных лет, чтобы из светлого праздника 9 мая он стал «черным днём в истории казахского народа».

В этих же целях министерство просвещения РК направило в школы страны «рекомендации», в которых просило школы не использовать военную атрибутику при проведении мероприятий, приуроченных к празднику 9 мая. Отменены были повсеместно и торжественные линейки по этому случаю.

Собственно, тут нет ничего удивительного или неожиданного, так как я уже писал в ряде своих предыдущих статей, что массовая реабилитация басмачей, уголовников, бандитов и участников Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, осуществлённая 29 декабря 2023 года решением Государственной комиссии по окончательному «оправданию жертв сталинских репрессий» за подписью Касым-Жомарта Токаева, как и выпуск семитомного издания Истории Казахстана, является ключевым этапом по объявлению СССР преступным государством, устроившим «геноцид» казахского народа.

Госсоветник и руководитель Государственной комиссии по реабилитации Ерлан Карин вручает Токаеву тома с фамилиями оправданных

После этого будет видоизменяться – всё. Произойдет вскоре отказ от Дня Победы с трансформацией его в День скорби с возможным переносом его на украинский манер на 8 мая, так как теперь на каждом углу заявляется, что это была вовсе не война казахов, а чуждого тоталитарного сталинского режима в Москве. Активно внедряется и миф о том, что именно русские коммунисты и использовали все этнические меньшинства в качестве «пушечного мяса» для борьбы с Гитлером, который якобы ничего плохого для жителей степей не сделал.

Типичные иллюстрации в учебниках и официальных изданиях

Естественно, что будет осуществлён и запрет советских символов под видом проведения окончательной декоммунизации. И поводом для этого послужили многочисленные потасовки и жалобы националистов, которые старались воспрепятствовать проносу красных флагов Победы и георгиевских лент, в том числе во время автопробегов.

Самым ярким примером стал инцидент в Алма-Ате с провластным националистом Жанболатом Шайзадой, который осуществил преднамеренную провокацию, сорвав советский флаг и флаг соседнего Узбекистана с автомобилей, участвовавших в автопробеге по случаю 9 мая. При этом матерился, топтал флаг СССР и требовал использовать везде только символы Казахстана.

Шайзада

В итоге молодчика суд арестовал всего на 5 суток административного ареста, хотя во время нападения на граждан он совершил несколько преступлений, разжигая межнациональную рознь и оскорбляя тех, кто чтит память героев ВОВ. Но сам факт его ареста и драки стал жупелом, то есть своеобразным символом для всех националистов с целью инициирования в парламенте закона о запрете флага, герба СССР и серпа и молота.

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Такую инициативу выдвинул бывший прокурорский работник и юрист, а ныне депутат Мажилиса РК Абзал Куспан, который «отличился» пять лет назад предложением ввести в Казахстане налог для иностранцев, желающих жениться на девушках коренной национальности. А до этого он активно защищал автора ютуб-канала «Til Maydani онлайн партиясы» («Языковый патруль») Куата Ахметова, сбежавшего в Киев.

Куспан

Примечательно, что депутат-националист представил уличного хулигана – своего коллегу по националистическому цеху в качестве «жертвы», а сам факт административного ареста представил, как обоснование для введения законодательного запрета на советскую символику.

«Больше невозможно сидеть спокойно, не поддерживая граждан, которые являются опорой нации и нужны стране. Следует рассмотреть отдельную ответственность за несанкционированное использование государственной символики другой страны в общественных местах. Тогда бы мы предотвратили подобные провокационные действия. Ограничивать использование советской символики должны не жители, а само государство. Барьер должен ставиться не отдельными активными гражданами, а самим государством и должен защищать безопасность самого государства. Тех, кто тоскует по прошлому – меньшинство. А меньшинство рано или поздно подчинится большинству!», – заявил бывший прокурор.

Многие СМИ, получающие финансирование из государственного бюджета, возмутило и то, что в одном из детских садов в городе Байконур провели «бессмертный полк» с использованием российской атрибутики. На кадрах были видны маленькие дети и воспитатели, держащие в руках портреты своих родственников, а также флаги Российской Федерации, Советского Союза и большую георгиевскую ленту с надписью «Бессмертный полк».

Очевидно, что это специально разогретая кампания из Акорды (администрация президента) и возможно по инициативе госсоветника Ерлана Карина для создания необходимого «общественного мнения» для введения мер, направленных не только на запрет советской символики, но и каких-либо символов России, которая является нынешним правопреемником Советского Союза.

Карин

И тут не надо питать наивные иллюзии, считая, что это лишь инициативы отдельно национально-озабоченных личностей, так как тот же лояльный и входящий в команду действующего президента депутат Мажилиса РК Абзал Куспан – не простой человек, а исполнитель или говорящая голова, озвучивающая спущенные указания из Акорды.

Интересно, но это уже имело место, когда после известной попытки госпереворота в конце января 2022 года в качестве «благодарности» России за своё спасение все депутаты Мажилиса проголосовали единогласно за закон «О вывесках», что стало фактическим вынесением смертного приговора для всей русской топонимики в стране. И тогда тоже этот закон обосновывался недовольством активистов «языковых патрулей» отсутствием на ценниках, в названиях магазинов, ресторанов и аптек казахского текста.

То есть все провокации 2021 года с участием националистических провокаторов, содержавшихся и направлявшихся властями в рамках «мовных патрулей», которые нападали на русскоязычных продавцов универмагов, ресторанов, медиков и мелких чиновников из-за незнания ими казахского языка, и отсутствия его в ценниках и чеках, были использованы как довод, повод и оправдание для внесения соответствующего законопроекта, облегчающего местным и центральным властям проведение тотальных переименований в стране.

Инициировал тогда этот законопроект тогдашний депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы, ныне аким Улытауской области, работавший и учившийся многие годы в США и стажировавшийся на Украине. Он тогда, как сейчас его коллега по цеху Абзал Куспан, призывал ввести уголовную ответственность, только в отношении тех, кто отрицает факт «голодомора», выступает против идейного вдохновителя и создателя Туркестанского легиона вермахта Мустафы Шокая и всех реабилитируемых пособников нацистов.

Абдыгалиулы

И не спроста, так как Берик Абдыгалиулы тогда был членом Государственной комиссии по окончательной реабилитации и отвечал за работу с архивами, возглавив еще и процесс массовых переименований улиц и населённых пунктов в стране. За два года в Казахстане уже переименованы многие тысячи улиц, сотни населённых пунктов, снесены оставшиеся памятники, а на очереди русские названия областных центров. Зато появилось 15 улиц с именем основателя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая, местного аналога Степана Бандеры.

Теперь подошло время и запретить все советские символы и коммунистическую идеологию, что на самом деле логичный этап в выстраивании этнократии. Я постоянно говорил и говорю, что казахстанское руководство осуществляет всё то, что проводилось в странах Прибалтики, Польше и на Украине, идя последовательно, поэтапно и тихой сапой по пути окончательной дерусификации, следуя всем пунктам заокеанской методички.

И Касым-Жомарт Токаев вместе со своей правой рукой в лице главного идеолога построения мононационального государства Ерланом Кариным обязательно пойдут на всё это.

Всё наглядно даже видно на примере герба уже «независимого» Казахстана, который в Акорде намерены поменять на основании того, что якобы он похож на советский и имеет звёздочку наверху. То есть антисоветизм, антикоммунизм, неприятие Советского Союза и России внедряется в сознание людей буквально с молоком матери и ретранслируется со всех утюгов.

И надо понимать, что вся эта деятельность по внедрению этноцентризма ведётся сверху, а не снизу, так как националисты-провокаторы лишь марионетки действующей власти и спецслужб.