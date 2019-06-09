Как украинская армия «аскера» за трезвость била

09.06.2019, Киев, Александр Ростовцев

В «патриотических кругах» Украины разгорается очередной скандал. В Николаевской области бойцы ВСУ из 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады жестоко отпинали сослуживца, крымского татарина Эскендера Сеит-Небиева за отказ выпить с ними.

Об этом говорится на Facebook-странице «Военно-патриотического общества «Резервное подразделение имени Девлет Герая» (авторский стиль сохранён):

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«Шокирующая новость из одесского военного госпиталя. Нашего молодого земляка, старшего солдата 2-ой минометной батареи 21-го батальона Эскендера Сеит-Небиева зверски избила банда пьяных сослуживцев за то, что не пьет. 23-летний крымец покинул Родину и свою семью, чтобы защищать Украину с оружием в руках, а взамен получил такое…

UPD: не менее шокирующие подробности… Пока Эскендера держали несколько подонков, а другие били, за этим наблюдали 2 офицеров и старшина роты.

Что ни минута, то шок! Эскендер не мог дать отпор, поскольку лежал в спальнике! Били с грязной бранью в адрес нашего народа. Били за то, что кырымлы!» – говорится в сообщении.

С начала «гражданской блокады Крыма» Сеит-Небиев был активным её участником. С 2017 года служит во 2-ой миномётной батарее 56-й бригады, несет службу на подступах к Донецкому аэропорту, имеет звание старшего солдата (ефрейтора). Офицер ВСУ Вельдар Шукурджиев в комментарии ATR рассказал, что собратья избитого крымского татарина «знают его как ответственного бойца».

«Надеюсь, что будет какое-то следствие по этому поводу, которое все это установит. Эскендер – ответственный и грамотный солдат, спокойный и уравновешенный. Ни разу не был замечен за употреблением алкогольных и наркотических веществ. Он дисциплинированный, чтобы он сам спровоцировал что-то – это абсолютно исключено», – подчеркнул Шукурджиев.

Однако, по информации «Резервного подразделения имени Девлет Герая», командование намерено по-тихому замять дурнопахнущий инцидент. Один из предлогов – огласка может повредить родственникам солдата, оставшимся в Крыму.

Замять скандал, скорее всего, не удастся. Скандализованные меджлисовцы посетили избитого в госпитале и утверждают, что у него диагностирован перелом левой лобной пазухи и обширная гематома. Угрозы для жизни нет.

Комментарии «патриотов Украины» в Фейсбуке под сообщением невыносимо фееричны. Мнения боевых диванных шумеров разделились: «в ВСУ такого не бывает и быть не может», «это враньё от начала до конца – обычно бьют за выпивку, а не наоборот» и, конечно же, самые бдительные видят в избиении крымского татарина сослуживцами «провокацию сами-знаете-кого с целью вбить клин между братскими народами».

Приведём наиболее смачные комментарии.

Elzara Abduramanova: Потом удивляются, почему мусульмане хотят организовать отдельное подразделение. Чтобы с пьяницами вместе не воевать!

Александр Сергеевич: Почему-то украинские мусульмане не спешат воевать с захватчиками – ну правильно, пусть неверные побольше убьют один-одного, верно?

Ева Матиола: Училась с ним в Крымском гуманитарном. Уважаю кырымлы. Они действительно равнодушны к алкоголю, уважают свою, а также украинскую мову, культуру, традиции. Кое-кому поучиться не помешало бы.

Аблякимов Эмиль: Что-то здесь не то… избивают за то, что выпил лишнее, а не за то, что не выпил. Что там они про наш народ высказывались? Очень похоже на спланированную провокацию (заказчик понятно откуда), чтобы посеять среди крымских татар неприязнь к Украине, и, соответственно, лояльность к РФ. Что мы здесь должны подумать после таких новостей? Достаточно проанализировать, как голосовала армия на выборах, чтобы понять, что там полно не только патриотов Украины, но и патриотов противоположной страны.

Александр Панченко: Это путин 100%

Оксана Ищенко: Шо там творится? Не бойся российских вшей, бойся украинских гнид.

Олег Федоренко: Гнать пьянь из ВСУ! А виновных жестоко наказать!

Kostua Bond: Очень плохо что в ВСУ для такого контингента нет штрафбатов.

Наталия Петранич: ¾ пошло бы в штрафбаты.

Александр Шер: Слава Украине! Кто не бухает – тот москаль!

В общем, в деле больше вопросов чем ответов. Например, зачем надо было бить парня в спальнике? Быть может, если бы он вылез из спальника, то и выпил бы с побратимами? С другой стороны, что он делал в спальнике, пока побратимы бухали? Если тайком ел сало, то били за дело!

Ну, а если без шуток, то происшествие с Сеит-Небиевым вполне закономерно. «Аскеры» грабят и насилуют население южной Херсонщины. Украинские «побратимы» дуплят в спальном мешке вчерашнего ислямовского «активиста», не ответившего должным образом на сакраментальный вопрос «ты нас уважаешь?»

Отличие в том, что Чубарова, омбудсмена Украины и Службу военного правопорядка не интересуют проблемы населения юга Херсонщины, страдающего от произвола «аскеров».

Пьянки, наркомания, рукоприкладство, воровство – хмурая повседневность разлагающихся ВСУ. Небоевые потери значительно превышают боевые. А шо вы хотели? Всё в лучших традициях схронов УПА. От судьбы не уйдёшь…