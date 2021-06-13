Как Украинская ассоциация футбола у американцев отсосала

13.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В нынешнем околофутбольном скандале, в который вляпалась Украина с подачи своих салопатриотов, поражает не реакция на решение УЕФА «пересичных» бабуинов, которые всем стадом кинулись «валить» сайт европейской футбольной организации, загаживая его отходами своей патриотической мысли.

И даже не внезапно бросившийся грудью спасать СУГС от клеветников офис Зеленского, бесстыдно уверяющий мир, что бандеровские кличи, якобы, «обьединяют все украинское общество».

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Кто реально удивил, так это футбольные функционеры из УАФ – Украинской ассоциации футбола. Так сейчас называется переименованная в марте 2019 года бывшая Федерация футбола Украины.

В пятницу, 12 июня, исполком УАФ единогласно утвердил официальный футбольный статус лозунга «Слава Украине! Героям слава!» в качестве одного из футбольных символов украинской сборной. «За» проголосовали все 45 футбольных функционеров.

Также, как гордо сообщил президент УАФ Андрей Павелко у себя в фейсбуке, был утвержден большой герб национальной сборной — карта Украины с Крымом и тризубом в центре.

Примечательно, что произошло это уже после того, как Киеву стала известна официальная позиция футбольной Европы. УАФ подсуетилась и подала апелляцию, но УЕФА продолжает настаивать на неуместности бандеровского лозунга «Героям слава!» на форме украинской сборной.

Свой голос подали известные ученые-историки, причем, не только украинские, но и зарубежные, включая именитых диаспорных исследователей украинского национализма вроде канадца Джона-Пола Химки, цитата которого обошла весь украинский интернет и заслуживает быть приведенной и в этом тексте:

«Хватит сомневаться, ОУН действительно была типично фашистской организацией, и об этом говорит много признаков: принцип вождизма, стремление запретить другие политические партии и движения, лозунг в фашистском стиле («Слава Украине! Героям слава!»), красно-черное знамя, приветствие поднятием руки, ксенофобия и антисемитизм, культ насилия, увлечение Гитлером, Муссолини и другими вождями фашистской Европы. Что тут не фашистское?».

А вот мнение еще одного видного украинского ученого-историка Георгия Касьянова:

«Что не оспаривается и является общепризнанным – так это то, что наши доморощенные зигомахальщики считали итальянских фашистов и немецких нацистов идеальным примером для подражания, и дело не только в заимствовании символики и атрибутов, но, прежде всего, – в проекте тоталитарного, корпоративистского государства с монопартийной диктатурой, узаконенной дискриминацией или даже устранением неправильных национальностей и религиозных групп, тотальной цензурой и прочими радостями. Нынешняя исступленная брехня, представляющая ОУН исключительно как «національно-визвольний рух», – это кислая отрыжка, от которой поморщились бы даже сами идеологи классической ОУН».

И даже если отвлечься от чисто академических аргументов – остается поднятая в зарубежной прессе волна негатива – все-таки, Украина – не Эстония. Даже последнюю – официального многолетнего члена ЕС и НАТО периодически отчитывают за глорификацию нацистов и гитлеровских коллаборационистов, за марши ветеранов СС и тому подобное.

А тут – страна, которая только лишь стоит, по выражению Зеленского – «в прихожей ЕС и НАТО», но при этом уже громко шумит, как базарная баба, навязывая чужому монастырю свой устав и своих сомнительных героев.

Вызывает недоумение такая настойчивость закусивших удила по сугубо идеологическому вопросу серьезных дядек от большого бизнеса, заседающих в исполкоме УАФ. Напомню, ее президент Андрей Павелко – сам днепропетровский бизнесмен с, как говорят, криминальным бэкграундом. А среди его замов – такие «состоятельные кроты» украинского бизнеса, как владелец строительной компании «Эпицентр» Александр Герега, или бизнесмен из Донбасса, владелец завода «Энергомашспецсталь», экс-депутат Краматорского горсовета от Партии регионов, а затем бывший порошенковец Максим Ефимов. Или тоже не последний украинский бизнесмен Андрей Мацола.

Зачем им такой скандал? Тем более, что пошли они на это добровольно. Никто перед их окнами образно говоря с файерами не стоял. Сами, все сами. Есть мнение, что, вписавшись за эту хрень, дядьки-коммерсы перешли, таким образом, в разряд «патриотических бизнесменов». А, как известно еще со времен самого патриотического жулика всея Незалежной Петра Алексеевича Порошенко, под прикрытием СУГС, УПУ и прочего СНСВ банально легче воровать.

С другой стороны, все они и так давно уже такие патриоты, что патриотистее некуда. Сайт УАФ пестреет бодрыми релизами о помощи АТО и благотворительных акциях в пользу «ветеранов». А подкармливаемые начальством клубов и УАФ футбольные болельщики составляют костяк различных ультраправых движей.

Может, конечно, и так, но все равно странно. Может, корни этой логики следует искать в другом месте? Например, в посольстве США, команда которого вырядилась в форму сборной Украины, разместив соответствующий снимок на своих страничках в соцсетях?

Вспоминается давний польский скандал 2014 года с прослушкой тогдашнего главы МИД этой страны Радослава Сикорского. Из опубликованных в СМИ записей наиболее скандальным стало признание министра в частной беседе с одним из чиновников правительства:

«Это дерьмо, мы перессоримся с немцами и французами, так как мы отсасываем у американцев, как последние фраера. Проблема Польши в том, что у нас дешевая национальная гордость и низкая самооценка. Такое вот негритянство».

Нет, конечно, доказательств прямой связи между поощрительным жестом дипломатов Большого Заокеанского Хозяина и внезапной решимостью УАФ отстаивать поруганный СУГС до конца – никаких.

Но, как говорил в таких случаях нелюбимый на Украине Дмитрий Киселев: «Совпадение? Не думаю!».

Хотя, возможно все проще и банальнее. Это мы тут с вами наивно полагаем, что демонстрировать свое превосходство и величие страны нужно победами на футбольном поле, а не надписями на трусах. А эти ребята только прикидываются, что играют в футбол. На самом же деле, как язвят иные шутники, футбол тут лишь прикрытие. А на самом деле они играют в ОУН.