Как украинские националисты плюнули в лицо полякам на их же земле

16.07.2021, Варшава, Олег Хавич

Новости Украины

Накануне 80-й годовщины провозглашения бандеровского акта о коллаборации с Гитлером делегация Института национальной памяти прорвалась в Польшу и почтила там память боевиков УПА, убивавших поляков.

В Польше начиная с 2009 года на государственном уровне 11 июля отмечают Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершённого украинскими националистами, который в народе называют днём памяти погибших в «Волынской резне». Именно 11 июля 1943 года бандеровцы атаковали 99 населённых пунктов на Волыни, населённых поляками, и практически все их жители были убиты. Всего же на Волыни и Галичине в годы Второй мировой войне от рук боевиков ОУН*-УПА* и обычных украинских крестьян погибли более 100 тысяч поляков.

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Однако нынешним наследникам бандеровцев на Украине мало зверств, учинённых их предшественниками. Поэтому уже много лет подряд накануне 11 июля националисты с территории Украины приезжали в Польшу, где вместе с отдельными представителями украинской общины этой страны устраивали провокационные акции поминовения боевиков ОУН-УПА на их могилах. Они пользовались лазейкой в польском законодательстве: дело в том, что бандеровцы часто похоронены на кладбищах солдат и офицеров Украинской народной республики (УНР), которые в Польше имеют официальный статус воинских мемориалов, поскольку Симон Петлюра был союзником Юзефа Пилсудского.

Однако после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве перестали скрывать тот факт, что поминают именно бандеровцев, руки которых были по локоть в крови как мирных поляков, так и местных украинцев, которые отказывались уходить в леса. Дело дошло до того, что в 2017 году главе Института национальной памяти (ИНП) Украины Владимиру Вятровичу и его заместителю Святославу Шеремете был запрещён въезд на территорию Польши. Шеремету, правда, позже из чёрного списка» убрали – как тогдашнего секретаря государственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий.

Однако преемник Вятровича, этнический еврей Антон Дробович, продолжает идти путём своего предшественника. Вечером 24 июня 2021 года, накануне провозглашения бандеровцами так называемого «Акта восстановления Украинской Державы», Дробович вместе с двумя другими сотрудниками своего института попытался через контрольно-пропускной пункт «Шегини» въехать в Польшу, чтобы провести там акции героизации бандеровцев.

Правда, текста пресловутого акта со словами о том, что «восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации», Дробович сотоварищи не вёз. Зато с ними был тираж книги «УПА и ВиН в борьбе с тоталитаризмом. 1945-1947. Документы и воспоминания», обложка которой выполнена в красно-чёрных цветах бандеровского знамени.

Стоит отметить, что польская вооружённая организация ВиН («Вольность и независимость»), созданная в 1945-м рядом бывших офицеров Армии Крайовой, действительно провела несколько совместных акций с УПА против советских частей и войск Польской народной республики. Однако эту самодеятельность резко осудили в эмиграционном правительстве Польши в Лондоне.

Для нынешних же польских властей делегация во главе с Дробовичем подготовила привычную легенду: мол, едем в Перемышль почтить память воинов УНР, вот и плакаты с генералом Марком Безручко, который командовал обороной Замостья от большевиков в 1920-м… Но, к чести польских таможенников и пограничников, поначалу они гостей из Киева завернули, прямо обвинив в попытках ввоза в Польшу фашистской символики. Поляки даже пригрозили вызвать полицию, когда Дробович, статус которого на Украине приравнен к министру, попытался «качать права».

Однако делегации ИНП Украины всё же удалось въехать в Польшу – судя по всему, после звонка из Офиса президента Украины в Канцелярию президента Польши. Автомобиль ИНП, правда, загнали в специальную техническую зону КПП, где на протяжении 7 часов тщательно обыскивали как «служебный», так и личный багаж. При этом Дробович, зная, что решение разрешить въезд принято на самом верху, глумился над польскими пограничниками и таможенниками, театрально читая им лекции о плодотворном сотрудничестве украинских и польских националистов.

После этого, на протяжении 25-28 июня, Антон Дробович был «звездой» на акциях поминовения бандеровцев, организованных активистами некоторых украинских организаций в Польше. Они прошли на могилах в сёлах Верхрата, Девятырь, Мриглоди, Павлокома, Березки, Сивчина, Вильшани, Грушевичи, а также и на горе Монастырь, где на могиле боевиков ОУН-УПА установлена новая памятная таблица – за счёт государственного бюджета Польши. Единственный мемориал воинов УНР, который посетили украинцы, находится в селе Пикуличи рядом с Перемышлем – но и там поминали в первую очередь подзахороненных к петлюровцам бандеровцев.

Собственно, главной целью посещения кладбища в Пикуличах был анонс возобновления «шествия памяти погибших за Украину» по улицам Перемышля, которые после 1990 года превратились в аналог «марша оранжистов» католическими кварталами городов Ольстера. Первое такое шествие прошло в 1921 году, и действительно было посвящено погибшим воинам армий УНР и ЗУНР. До 1939-го акция проходила ежегодно через неделю после Троицы, но после Второй мировой войны традиция не была восстановлена – в связи с запретом коммунистических властей.

Шествия возобновили в 1990-м, формально они считаются мероприятием Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), но с самого начала носят националистический характер, и главными их героями являются бандеровцы. Польская православная церковь в шествиях участия не принимает по принципиальным причинам. В связи с пандемией коронавируса в последние два года шествия не проводятся, но приехавший в Польшу вместе с Дробовичем Шеремета заявил в комментарии Радио «Свобода», что надеется на их возобновление уже в следующем году.

Примечательно, что информацию о своей поездке в Польшу подчинённые Антона Дробовича разместили только по возвращению на Украину – видимо, опасаясь реакции правоохранительных органов Польши на обвинения в адрес президента этой страны и требованиями восстановить за счёт польского бюджета десятки могил боевиков ОУН-УПА и тысячи (!) украинских кладбищ. При этом подобные требования имеют поддержку в среде экспертных организаций, обслуживающих высшие органы государственной власти.

Так, главный консультант Национального института стратегических исследований Украины Елена Снигирь, комментируя поездку Дробовича и Шереметы, написала, что правящая польская элита разрушает остатки доверия в украинско-польских отношениях. «Если партнер обманывает в малом, можно ли доверять ему в большом?» – риторически вопрошает она.

Как ни странно, я вынужден согласиться с другим тезисом пани Снигирь:

«Польские власти должны хорошо подумать, стоит ли дальше заигрывать с популизмом и национализмом, и чем это закончится для самой Польши».

Просто она имеет в виду национализм польский, а проблема в том, что Варшава с начала 1990-х откровенно заигрывает с украинским национализмом. После 2014-го это заигрывание превратилось сначала в откровенное потакание, а теперь и символическую капитуляцию перед украинскими де-факто неонацистами. А вед последние оправдывают массовые убийства поляков – причём не только на Волыни и Галичине, но и на территории нынешней Польши! Польским властям не стоит забывать, что среди почти двух миллионов украинских гастарбайтеров на берегах Вислы есть тысячи ветеранов АТО/ООС – с опытом ведения боевых действий и убийства мирных людей просто за то, что у тех «неправильная национальность». Поверьте, поляки для них столь же «неправильные», как и русские.