Как украинский беспилотник смог долететь до Татарстана и зачем ударил по общежитию

Любовь Смирнова.  
05.04.2024 17:18
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Конечная цель беспилотника, который упал на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане, был нефтеперерабатывающий завод. Но поскольку сработал комплекс РЭБ, к сожалению, БПЛА упал на общежитие.

Об этом в эфире НТС заявил Военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конечная цель беспилотника, который упал на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане, был нефтеперерабатывающий завод....

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«Да. Это беспилотник размером с легкомоторный самолёт. Потому что нужно обеспечить максимальную дальность, а против аэродинамики и конструкции летательных аппаратов не попрёшь. Самолёт должен быть беспилотный, хорошего аэродинамического качества. То есть – планировать, если вдруг там двигатель выключится, что мы и наблюдали на видео, снятых на сотовые телефоны – было видно, что он уже планировал и был неуправляем», – пояснил эксперт.

По его словам, это действительно самолёт, с которого убрали всё лишнее, оставили двигатель, систему управления, боевую часть и топливо. Этим и объясняется дальность его перелёта. БПЛА летел со скоростью не более 200 км/ч, и чтобы вести его по маршруту – нужны два пилота.

«Как правило, такие беспилотники оснащаются двумя роутерами Starlink и работают два оператора, чтобы совершить низкий высотный полёт по складкам местности, чтобы прятаться за радио-тенью от наших РЛС, скрываться над верхушками деревьев, по руслам рек, и, таким образом, они добираются до самых дальних точек. Противник, тем самым, тестирует через Украину определённую тактику, которая называется «совместные боевые операции по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны», – пояснил Леонков.

Он добавил, что один спутник Starlink может обеспечить управление беспилотников в режиме реального времени на дальность 1400 км. Но для сети Starlink управление такого рода беспилотниками не ограничено. Поэтому проникать и запускать их с территории России нет нужды.

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