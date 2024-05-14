Как украинских школьников обязали любить геев с «Евровидения»

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Ахтунг-ахтунг! Говорят все утюги и чудом не вырванные «орками» унитазы и стиралки Укрорейха. Во всех школах экстренно прерваны уроки «Мистецтво» (искусство)… Почему? Чтобы живопись Гитлера внепланово обсудить? Не, но не менее впечатляюще — итоги «Евровидения».

Думаете, чтобы возрадоваться третьему месту Украины, или наоборот, пожурить «неблагонадежных товарищей» — Израиль чот слабо голосовал? В очередной раз позлорадствовать, что «Рашка не участвовала в конкурсе» (ой, бяда)? Нет, опять же — веселее.

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Итак, урок «Искусство» с некоторых пор заменяет собою все, что когда-то было «рисованием», «трудом», «зарубежной литературой», «музыкой» — обширно и по отдельности знать об этих дисциплинах мясу и поломойкам не положено. Но каково же было удивление родителей, вынужденных созерцать дистанционку дома, когда во время этого урока вместо очередной «кобзарэвой хатынки» в эфир внезапно повылазили сильно постпенсионные клавдии ивановны, оксаны михайловны и снежаны денисовны и принялись нести чушь. Чушь, видимо, сочиненную в Министерстве образования на коленке и, как удалось догадаться, о том, что «небинарные персоны — это хорошо».

Дескать, дети, кому же какая разница, какой там у них… хендер?.. гендер?.. какая там еще трансмутация?.. Да клавдии ивановны и слов-то таких не знают! И помнят, как еще несколько лет назад лепили с детьми на уроках дымковскую игрушку!..

Но тут из министерства потребовали вознести на пьедестал небинарного чушпана в колготах из Швейцарии (первое место)… ну да и всех в принципе, и имя им — легион.

И вообще, положа руку на сердце, когда я читал заголовки вроде «Скандал на «Евровидении», то ожидал увидеть в тексте что-то вроде «Дисквалификация участника — он оказался скрытым гетеросексуалом».

Другими словами, на примере прошедшего «еврористалища» детям объяснили, что сатанисты и извращены — это хорошо.

Ну помните же Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха…».

«…Если мальчик Любит перья, Макияж, порошок, Этот мальчик очень милый, Поступает хорошо».

Да, кстати, если вы человек наивный, то может, еще спросите, а какое отношение «Евровидение» имеет к искусству?..

Да какая уже на этой Украине, х-н, разница!