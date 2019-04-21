Как управлять Украиной, не привлекая внимания санитаров

21.04.2019

Внешнее управление Украиной берёт начало с 1990 года. Западные фонды и спецслужбы ставили под контроль одну ветвь власти за другой. Иностранные общественные организации вовлекали в свою деятельность различные социальные группы населения. Школьников, студентов, учителей, врачей и военных. Совершались даже попытки поставить под контроль шахтёров Донбасса.

К 2014 году на Украине выросло новое поколение, обработанное по западным технологиям. О том, как это сработало, и возможно ли повторение украинской истории в России, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал киевский и уже московский экономист Александр Дудчак.

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Валентин Филиппов: Александр, здравствуйте!

Александр Дудчак: Привет!

Валентин Филиппов: Всю жизнь хотел спросить: представители различных НКО, грантоеды, – их кем правильно считать? Шпионами или разведчиками?

Александр Дудчак: Проблема очень серьёзная и масштабная

Валентин Филиппов: Нет, я понимаю, что в некоторых странах они уже президенты и премьер-министры….

Александр Дудчак: Вот что может сказать врач на Украине, где министром здравоохранения поставлена гражданка США? Врач может сказать, что ситуация здравоохранения критическая. Нет лекарств, разгромили скорую помощь, занимаются продвижением пересадки органов.

Человек, занимающийся экономикой, может сказать, что на Украине продвигаются либеральные идеи, открытие границ проповедуется, может привести примеры и аргументы – как за, так и против. В некоторых странах это сыграло позитивную роль (в тех, что побогаче, и об этом тоже не упоминается), а тех, что победнее, тех разрушило.

Если человек работает в области преподавания, то можно найти негатив на продвижение, скажем, внешнего тестирования или «новых взглядов» на историю.

Чтобы люди не заблуждались по поводу беды только на Украине, когда с определенного момента начали продвигать бандеровщину, – те же процессы идут и в российских школах.

Не буду говорить номер школы в Москве, но я знаю наверняка. Учитель истории, вместо того, чтобы рассказывать детям о героических подвигах предков в Великой Отечественной, три урока подряд запускает фильмы, сделанные Би-би-си, в Штатах, в Британии различными каналами Дискавери, где рассказывается о том, что Гитлер и Сталин – это, в принципе, одно и то же. Что Сталин умирал, когда его все бросили, ближайшее окружение, чуть ли не в моче, это все ужасно происходило, вообще он деспот и тиран, и там выиграли войну не благодаря, а вопреки.

Валентин Филиппов: Я тебе расскажу веселее историю. Я вот был в одном городе, который держится на заводе. У детей все папы там работают, а в школе им рассказывают о прелестях постиндустриальной эпохи и говорят: «Вот когда мы закроем все заводы, мы все заживем офигительно». И дети это слушают, и повторяют, и учат это.

Александр Дудчак: Не всегда есть возможность посмотреть на взаимосвязи процессов, которые внешне выглядят совершенно разрозненными, не связанными между собой. Но при внимательном изучении можно найти удивительные вещи.

Оказывается, это все просто ветки одного дерева с одним общим корнем, и что оно растет из одного места.

Применительно к нашей теме можно сказать, о роли неправительственных организаций, например, в том, что произошло с Украиной в последние годы или вообще последние десятилетия.

Украина не уникальная страна, и в чем не уникальность: это не первая страна, которая прошла, если говорить о последнем майдане, через вооруженный переворот. Не первая и не последняя страна, которая имела возможности для нормального развития, но ей навязали неолиберальные идеи, она открыла границы, добровольно, и в общем-то, от этого страдает исключительно она, но ей рассказывают сказки о том, что «ВВП у вас будет расти».

Это происходило и в других странах, а с Украиной эта беда началась с конца восьмидесятых годов. Ярким примером, на котором можно отследить процесс установления контроля извне над государством с помощью ненасильственных методов является фонд Сороса.

Фонд Сороса появился на Украине ещё при Горбачеве. Они начали свою работу ещё с 1990 года. Что они делали? Они мягко ставили под контроль различные прослойки общества, проходя по сетевому принципу по всему обществу по вертикали, по горизонтали и по диагонали, создавая неправительственные организации, которые имитировали лидерскую роль.

И у них это получалось, имитация переходила от внешнего к внутреннему.

С чего они начинали? Один из первых шагов – это были курсы иностранных языков. Кроме Сороса, одной из первых иностранных организаций на Украине был IREX, была создана организация по преподаванию английского языка, International House. Она была интересна ещё и тем, что они, кроме английского языка, занимались и другими делами. Например, в одной области они ещё и собирали образцы грунта. В общем, они собирали различную информацию, и вместе с преподавателями приезжали не совсем преподаватели…

Совместно с IREX трудилось такое известное агентство как USAID. Это известная организация, её называют цивильным лицом ЦРУ, она получает процент из госбюджета, это достаточно серьезная контора, и через неё проводилась координация очень многих проектов.

С участием фонда Сороса, если не ошибаюсь, в 1992 году был создан известнейший украинский вуз, очень популярный, очень престижный, так называемая Киево-Могилянская академия. Я сейчас даже найду цитату, как про неё говорили. Известный деятель, Збигнев Бжезинский, думаю, в рекомендациях не нуждается, в 2004 году ему даже был вручен диплом почетного доктора, назвал Могилянку «Настоящим возрождением независимой украинской мысли». А не менее известная деятельница, которую Юлия Тимошенко называла примером для подражания, Мадлен Олбрайт, говорила что «Могилянка – это величайший культурный центр Европы».

Валентин Филиппов: Мы знаем, что Могилянка – это поставщик пушечного мяса на все майданы.

Александр Дудчак: Я знаю и выпускников Могилянки, очень приличных людей, порядочных… Не все там так… И преподавателей… Не буду называть фамилии, мой привет порядочным людям. Как они решают проблемы когнитивного диссонанса, я до сих пор не представляю.

Но вот фонд Сороса создает такую престижную структуру, дети хотят туда попасть, и родители делают все, чтобы они туда попали, и вот такая фабрика мысли кует кадры для будущего Украины.

В 1993 году фонд Сороса распространяет свою деятельность на, как сейчас оказывается, самую важную сферу не государственной власти, это на средства массовой информации. Создается известнейшее агентство УНИАН. И начиная с самого начала, когда у людей советские рефлексы ещё не отсохли, и нормальное отношение между людьми было ещё общепринятым, они начинают антироссийскую политику с пропагандой в будущем уже известных бандеровских ценностей.

Валентин Филиппов: Подожди, а Роман Цимбалюк в Москве, он же от УНИАНа?

Александр Дудчак: Спроси у него, где он сейчас.

Забегая вперед, известные ныне телеканалы – ЗИК, Экспрессо, – это же тоже организации, созданные в большой мере на деньги из-за бугра. Так вот, уже в 1994 году Сорос выходит на новый уровень, добирается до государственной власти, устанавливает прямые контакты с верховной властью на Украине и получает президентскую поддержку. Леонид Макарович Кравчук своим указом от 13 июня 1994 года… подписал указ о «содействии международному фонду Видродження». Этот год ещё примечателен тем, что есть такая организация «Комитет избирателей Украины».

Валентин Филиппов: Да.

Александр Дудчак: Начиная с 1994 года «Комитет избирателей Украины» садится плотно на гранты. Грантами фонда Сороса он пользовался аж до 2006 года, потом получал различное другое финансирование, так что их не бросали.

Валентин Филиппов: Что они делали, чем они занимались?

Александр Дудчак: Они фактически выполняли функцию, параллельную с Центральной избирательной комиссией.

Они контролировали ненавязчиво, комментировали, меняли общественное мнение. Это была такая мощная корректировка общественного мнения в заданном направлении. Кроме того, что они получали финансирование от фонда Сороса, была ещё такая организация, как Колекшн Мониторинг Организэйшн, это европейская сеть по контролю за выборами, она в 18 странах на тот момент находилась. Это достаточно разветвленные структуры.

Валентин Филиппов: Я, кстати, очень долго думал, что это какая-то государственная организация. Сейчас на Украине тоже есть различные «Антикоррупционные комитеты».

Александр Дудчак: Оно власти не имеет, оно имеет влияние на власть, и этим оно имеет власть. Смотри, тот же Комитет избирателей. Это только один пример, таких организаций много, которые финансируются с одной стороны Соросом, с другой USAID, которая распределяла свои деньги через Национально-демократический институт, Международный республиканский институт, это структуры тоже американские, одной из них руководил Маккейн, горящий ныне в Аду, именем которого названа улица, вместо имени Ивана Кудри в городе Киеве.

Они имели определенную власть, потому что с начала 90-х годов подобные структуры мягко, с разных сторон, каждая по своему профилю опутывали структуры государственной власти, и вначале они были хрящиками, потом это все костенеет и превращается в очень мощный каркас, из которого вырваться государственной власти практически нереально.

Если она начинает дергаться и поступать не в соответствии с интересами заказчика, то получает мощное давление, но не будем опережать события, чтобы мы не скатывались до каких-то деталей.

Смотри, они взяли под контроль СМИ, они берут под контроль учебные заведения. Но вот, 1995 год, Сорос начинает опутывать своим вниманием военных, отставников и дошкольников.

Валентин Филиппов: Да, да, я помню, военных помню.

Александр Дудчак: Вот программа социальной адаптации и переквалификации военных. Товарищи военные, это в основном носители того идеологического генофонда…

Валентин Филиппов: Насколько я помню, они даже предлагали такую штуку: ребята, вы не дослуживаете в армии, не надо… особенно это относилось к летчикам, ракетчикам, к высококвалифицированным военным… вы уходите раньше из армии, мы вас переквалифицируем, вам будет пенсия, как будто вы отслужили полностью.

У меня на одном из заводов, когда я ещё работал, а не журналистикой занимался, был начальник, ему было 37 лет, он был ракетчик, он уже получал пенсию, и он рассказывал, что он пошел по какой-то американской программе, получил второе образование, вышел на пенсию и пошел работать на завод. И что ему это очень выгодно.

Александр Дудчак: Можешь себе представить, люди с советским мышлением, заряженные на защиту Родины, на выполнение приказа, в принципе идеологически закаленные, и вот им дают немного денег и говорят. «Ребята, у вас же катастрофа, в холодильнике вешаются мыши», и они получают какую-то небольшую стипендию.…

Во всех этих программах не обязательно охватывать всю социальную группу, достаточно сделать одну организацию и сказать: «Смотрите, ребята. Вот, наши военные». Или, «вот, наши учителя, получили гранты».

Была такая программа «Крок за кроком» («Шаг за шагом») и, начиная с самого молодого поколения, начиналась обработка людей. Можете себе представить, люди, родившиеся в начале 90-х – это как раз люди, которые в 2014-м были в полном расцвете сил и которые воспитывались по этим западным программам с детских садов.

Валентин Филиппов: Как говорил Шустер: «А сейчас мы спросим мнение рожденных в независимой Украине».

Александр Дудчак: Вот-вот. В 1996 году уже идет программа для учителей. Tак называемая «1000 учителей». Они берут 1000 учителей на Украине. Как берут? Вспоминаем 90-е годы, ситуация очень сложная в стране, люди ищут возможности подработки, и вот Сорос предоставляет такое. Чтобы попасть туда, а это были престижные программы.… Мы верили в то, что у нас теперь дружба с Западом, нет войны, мы теперь строим совместный мир и процветание, и если они, такие богатые и процветающие нас научат, как они достигли таких высот, то они сделают нас такими же. Были такие наивные люди, которые.…

Валентин Филиппов: До сих пор такие есть….

Александр Дудчак: Труселя цветные воспевают на майдане и согласны ради этого разрушить страну.

Чтобы попасть туда, нужно было тоже каким-то образом отличиться, продемонстрировать свою лояльность. Понятно, что все учителя не уедут, но отобрали 1000, у остальных появляется стремление активно проявить себя, чтобы попасть по программе фонда Сороса за бугор.

И вот программа стартует с 1996 года. Взяли военных, адаптация шахтеров, с тех же времен примерно, подрастающее поколение, студенты, школьники-дошкольники. Идет такое окучивание со всех сторон.

Параллельно с 1996 года через USAID идут деньги на программы для слушателей курсов MBA. Через структуру, которая называлась KPMG Peat Marwick/Barents Group, которой руководила на Украине известная Катерина Чумаченко, на тот момент она ещё не была женой Ющенко, в 1998 году вышла замуж.

Через её организацию проводилась подготовка руководителей атомных станций и будущих менеджеров высокого звена. Люди шли по программе MBA, им даже платили стипендию в 100 долларов, в тот момент нормальные деньги.

Валентин Филиппов: В девяностые – классно!

Александр Дудчак: В Штаты возили за счет организации. Попасть туда – это было достаточно круто и считалось большой удачей.

В 1997 году стартует программа по шахтерам. Шахтеры, как известно, люди, способные на многое. Это мы видели на примере Британии, когда они проводили массовые забастовки, и Советский Союз даже помогал бастующим шахтерам.

В 1997 году начинается программа адаптации шахтеров, и надо же так совпасть – в 1998 году начинается массовая забастовка шахтеров на западном Донбассе. Просто так совпало. В те годы шахтеры начинают ходить пешим строем на Киев, 1998, 1999, 2002 годы – это походы на Киев. Требования, конечно, понятные. Но вот так совпадает, что как раз через год после запуска этой программы.

Появляется и начинает распространяться по Украине сеть Интернет, в 1997 году и Сорос организовывает курсы по обучению работе в сети Интернет. Подобные программы запускались во многих странах. В Ливии за счет американских фондов было обеспечено подключение ливийских школ к Интернет. И через определенное время это обеспечение интернетом сыграло свою роль в организации военного переворота в Ливии. Брат Джона Негропонте (Джон Негропонте был организатором «эскадронов смерти» по всему миру, а это его брат) организовывал поставки компьютеров и подготовку специалистов в Ливию.

Валентин Филиппов: Этот снаряды поставляет, а тот компьютеры. Хотел более банальную штуку спросить. Идёт война на востоке Украины. Украина – очень вороватая. Армия голая, раздетая, разутая, ничего нету, жрать нечего. Но при этом существуют какие-то волонтерские организации, и при этом, как они любят гордиться, что «народ сам накормил свою армию»!

И действительно, в этих фондах гуляют какие-то безумные деньги. Особенно мы это узнаем, когда они начинают между собой скандалить, что кто-то из него чего-то украл.

Я абсолютно уверен, что не возле гастронома они со своей баночкой собирают на армию. Откуда деньги у этих волонтерских организаций, которые обувают-одевают украинскую армию?

Александр Дудчак: Ну, волонтерские организации – это меньшее зло, наверное, потому что они обирают каких-то доверчивых балбесов…

Валентин Филиппов: А там нет такого финансирования?

Александр Дудчак: Ну, ты представь себе, какое финансирование идет армии, если 1,5% собирают со всех операций в фонд армии, в фонд войны на Донбассе! Недавно сняли 1,5% этого военного налога с пенсий. А то брали ещё и с пенсионеров. Ну как может Порошенко не рассказывать о войне, если 1,5% тупо идут с каждой операции? Это в масштабах страны просто колоссальные деньги. Ну, конечно, тут войну надо изобрести. Если, не дай Боже, на Донбассе закончится, нужно будет в Закарпатье воевать или где-нибудь ещё, потому что отказаться от такого доходного бизнеса – это просто нереально.

Кстати о войне, с 1997 года начинает раскручиваться информационная работа НАТО на Украине. Хотя подписывал документ раньше Кучма, мы стали сотрудничать с НАТО и участвовать в программе «Партнерство во имя мира». Начинается такое раскручивание информационной работы НАТО на Украине с мая 1997 года. Потом была подписана хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО, был открыт Центр информации и документации НАТО. Это была такая долгоиграющая песня, она продолжалась и продолжается сейчас, и получила новое дыхание в середине 10-х годов.

При университетах создавались.… чуть ли не обязан был университет выделить уголок, комнату под информационный центр НАTО. Почему бы не выделить уголочек для рассказа, что такое ОДКБ, например, но почему-то никому в голову не пришло?

Валентин Филиппов: У нас в университете, несмотря на то, что Одесса всегда антинатовски была настроена, когда попытались открыть маленькую комнатку по делам СНГ информационную, то около трех десятков студентов, посетителей уголка про НАТО, устроили и голодовку, и штурм, и все что хочешь. Их с милицией вывозили, чтобы они не мешали этот центр СНГ открывать. Но потом пришли к выводу, что раз центр по СНГ раскалывает – то, наверное, его не надо.

Александр Дудчак: Ну, молодцы, поступили «демократично». Ну, видишь, с той стороны нашлись голодающие, а чтобы отстоять центр СНГ не нашлось

Валентин Филиппов: Среди 90% сторонников СНГ не нашлось желающих за него поголодать.

Александр Дудчак: Вернемся назад. Что не обязательно окучивать и брать под контроль всю социальную группу, достаточно взять кусочек. Это как контрольный пакет акций предприятия. Не обязательно покупать 50% + 1 акцию, в некоторых случаях достаточно 3% акций предприятия, чтобы иметь контроль, если остальные распорошены. Поэтому, декларируя, что вот эта вот структура является флагманом вот этой социальной группы, какой-то прослойки социальной, все должны к этому стремиться.

Идем дальше. 1998 год. Сорос запускает издательскую программу с планами на 10 лет. Планировалось издать 2 000 000 экземпляров 800 различных наименований. В те же годы идет активный завоз учебников для средних школ. Я помню, как племянница достала учебник по истории, и мы были в шоке от того, как там подана информацию о Великой Отечественной, и, в то же время, как была подана информация о «защитниках независимости». Это было 20 лет назад.

Валентин Филиппов: А мы возмущались Субтельным.

Александр Дудчак: Я вот ещё могу вспомнить, для меня было шоком, что один известный историк Киевского государственного университета, подрядился писать за приличные деньги монографии по истории уже с определенным взглядом. Тогда создавалась уже новая библиография, под новые задачи.

Более того, такие примеры можно найти и в России. Один известный российский ВУЗ, один из флагманов российского образования тоже там держит у себя, как бы это помягче сказать, известного человека, пишущего по истории Украины и считающегося одним из «провидных знавцив» украинской истории, на самом деле, подающем в совершенно катастрофическом виде информацию о Мазепе, об истории Украины. Этого человека нашли вовремя, ещё на стадии написания диплома. Как это принято говорить, наши партнеры, помогли написать кандидатскую диссертацию, потом написать докторскую диссертацию. И этот человек изнутри России рассказывает…

Валентин Филиппов: Я вот пытаюсь спросить. В России с этим как? Борются с этим хотя бы в России?

Александр Дудчак: По-разному дело обстоит. Судя по тому, что такие явления встречаются часто, проблемы в России достаточно серьезные. Когда говорят, что «майдана быть не может, потому что не может быть никогда», мне становится страшно, потому что люди катастрофически заблуждаются. Потому, что здесь есть достаточно серьезная прослойка людей, готовых за небольшие деньги выступить так, как надо. Я такое встречаю достаточно регулярно.

Если надо будет подвести таким образом черту, то проблема эта серьезная. Проблема установления контроля над государством решается со стороны наших партнеров, и достаточных мер противодействия не выработано. Этим надо заниматься.

Продолжение следует