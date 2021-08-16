Как в Афганистане рухнули последние надежды Киева

16.08.2021, Москва, Айнур Курманов

Геополитическое поражение США в Афганистане будет иметь далеко идущие последствия для всего региона. Фактически Вашингтон теряет своих потенциальных союзников и сателлитов, а вся Центральная Азия достаётся России и Китаю.

Вывод войск из Афганистана превратился в бегство, а падение марионеточного режима Ашрафа Гани произошло гораздо быстрее, чем рассчитывали в Белом доме. Коллективный Запад ставил на длительную гражданскую войну – типичную тактику, опробованную американцами после ухода из оккупированных стран. Отработали янки данную технологию еще в Южном Вьетнаме, но там методика потерпела крах в 1975-м, не зря многие сейчас сравнивают с теми событиями нынешнее поспешное бегство американцев и их коллаборационистов из Кабула. Более удачно у Вашингтона получилось в Ираке, где удалось создать и расширить зону хаоса за счет ИГИЛ, который вторгся на волне «цветной революции» в соседнюю Сирию.

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Помнится, еще в начале своего президентского срока Джо Байден, когда анонсировался вывод американских войск к 21 сентября, перед репортерами полностью отверг вьетнамский вариант развития ситуации. Глава Белого дома даже хвастливо заявил следующее: «Талибан — это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации». Самое смешное, что произошло практически то же самое.

В итоге, как известно, буквально за считанные дни под контроль талибов перешла вся страна, включая столицу Кабул, куда вошли боевики движения буквально через несколько часов после исчезновения президента Ашрафа Гани. Так же бесславно покинул страну со своими отрядами и надежда американцев и турков «маршал» Дустум, которого пророчили во главе нового «Северного альянса». Он постарался быстро пересечь афгано-узбекскую границу, а в будущем намеревается перебраться в Анатолию поближе к своему другу Эрдогану. Следом за этим рушится и хитрый план Анкары по разделу страны и созданию «Южного Туркестана», как базы будущей неоосманистской экспансии в Центральной Азии и Синьцзяне.

Надо отметить, что сейчас Талибан поддерживают не только пуштуны, которые составляют большинство населения страны, но и этнические узбеки и таджики на севере, среди которых были созданы отделения движения. Это говорит о том, что за 20 лет от американской оккупации устали все, и теперь исламское движение воспринимается как спасение и единственная сила способная установить порядок в стране. То есть задумка Вашингтона и Лондона поставить на северные группировки и раскрутить местный ИГИЛ с целью продолжения внутреннего конфликта полностью провалилась.

Соответственно, у американцев просто нет времени и сил для развития полноценной гражданской войны, так как правительственные войска и ЧВК оказались полностью деморализованными, а прежние северные группировки распались, тогда как местное население отдало своё предпочтение Талибану. Движение уже давно является национально-ориентированным, выступает за целостность страны и в течение 20 лет войны доказало свою боеспособность и эффективность. И теперь речь идет об установлении нового режима над всей территорией Афганистана без исключения.

Фактически это будет такая мягкая диктатура, более умеренная по сравнению с правлением в 90-х и начале нулевых, так как в этот раз руководители движения заинтересованы в большей респектабельности из-за выстраивания дружеских и добрососедских отношений с Россией, Китаем и Ираном, а также в привлечении на свою сторону значительной части населения городов. Было даже заявлено, что не будет вводиться запрет на учебу девочек и женщин, будут даны послабления в сфере образования, культуры и СМИ.

На такого рода позицию влияет как Пакистан, поддерживавший на протяжении многих лет движение, так и Китай.

Напомним. Что в июле состоялась встреча министра иностранных дел КНР Ван И и муллы Абдул Гани Барадар, в результате чего была достигнута договоренность об изгнании уйгурских боевиков-сепаратистов, поддерживаемых США и Турцией. В обмен на это Поднебесная намерена вкладывать значительные средства в инфраструктурные и энергетические проекты Афганистана. Получается, что страна полностью уходит в сферу влияния Китая.

Делегация талибов на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

На этом фоне крах марионеточного правительства, оставленного американцами на произвол судьбы, вернее на милость талибов, показывает всем в регионе, да и во всем мире истинную сущность Вашингтона. Более того, происходит крушение идеологической концепции прежней внешней политики Белого дома, основанной на насильственном насаждении «демократических и либеральных ценностей». После 20 лет оккупации янки сами признали её несостоятельность.

Смешно в этот переломный момент для всей Центральной Азии наблюдать за обсуждением данной ситуации в украинских СМИ и социальных сетях. Одна часть комментаторов считает, что США также в своё время бросит бандеровцев и свидомых, как и своих ставленников в Кабуле. Другая же, надеющаяся избежать этой участи, считает, что американская администрация выводом своих войска расставляет ловушку для Кремля, который вынужден будет уделять больше времени и ресурсов Центральной Азии, а потому сил на Украину уже не останется.

Первую точку зрения можно назвать более трезвой, поскольку сейчас все убедились в незавидной судьбе пособников. Подобное ждет и нынешний киевский режим, так как очевидно, что за Украину Запад воевать не будет. Да и не нужна никому сама эта бывшая советская республика, ставшая одновременно банкротом и разменной монетой в чужой игре. Мечты же о том, что Москва завязнет в Средней Азии более чем опрометчивые, так как, во-первых, «хитрый план» американцев по созданию зоны хаоса рухнул, а во-вторых, в регионе у России есть надежный союзник и друг – Китай, который не допустит подобного развития событий.

Надо уже наконец-то признать, что это грандиозное поражение американцев, сравнимое с вьетнамским, означающим потерю позиций в регионе, сдачу всех союзников и коллаборантов. И на смену им этот вакуум заполняется Россией и Китаем, а вся бывшая советская Средняя Азия просто вынуждена будет сейчас ускорить интеграционные процессы в рамках ЕАЭС и «шелкового пути». Иного уже не дано.