«Как в Белоруссии» – Айтишники разбегаются из Украины из-за законодательных инициатив Зе-правительства

13.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Правовой режим Дія City, который введен «для стимулирования развития цифровой экономики в Украине» по инициативе Министерства Цифровой Трансформации, главы налогового комитета Гетманцева и Министерства Финансов, привел к ограничению экономической свободы ИТ-сферы, из-за чего ИТ-компании уже начали покидать страну.

Об этом в беседе на Ukrlife. tv заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Один из моих подписчиков написал мне, что он айтишник, и что он уезжает в Польшу. Они работают с крупной транснациональной корпорацией, и они приняли решение уезжать из-за всех этих драконовских законов, которые принимаются в контексте Дія City, того, что готовит Гетманцев и его компания. Это новый закон, который регулирует отношения государства с ИТ-сферой, как в Белоруссии.

Хотят усилить контроль, исходя из каких-то приоритетов государственной политики. Но реакция айтишников такая – они уходят, и уходит не просто один человек, уходит сразу 400 человек. С учётом того, что они получают в среднем по 3 тыс долларов, работая на крупную транснациональную компанию, они ежемесячно кормят тысячу бабушек. Они за год зарабатывали около 14 млн долларов, и это всё оставалось в этой стране. Они покупали квартиры, покупали товары, продукты питания, ездили на автомобилях, платили акцизный сбор на топливо. Но в такой ситуации – это 400 человек вместе с семьями уезжают в Польшу, где создаются соответствующие условия.

Конечно, лучше не доказывать Гетманцеву и всем этим ребятам, что мы не ослы и что лучше, когда мы работаем в стране и что окружающие страны, даже Польша, Словакия и Венгрия, не говоря уже о более далекой Европе, для проживания лучше. И эти люди будут уезжать.

На днях Шмыгаль в каком-то интервью заявил, что «мы создали какие-то рабочие места, успешно прошли пандемию». Ну вы кого убеждаете в этом, когда из страны едут такие вот специалисты, которые приносят в страну валюту, создают рабочие места, кормят всех несчастных бабушек, о которых Гетманцев часто любят говорить. Если вы не будете иметь средств, чтобы кормить бюджетников, бабушки будут не просто несчастными, они будут голодными. А вы своими действиями создаете все условия для того, чтобы эти бабушки действительно стали голодными.

Экономика постоянно сжимается. И можно рисовать все эти успехи на бумаге о том, что собираемость налогов повысилась. Конечно, она повысилась, поскольку вы подняли минимальную зарплату и бизнес стал просто платить больше налогов. Формально какие-то показатели экономики растут, но практически люди демонстрируют во всех социологических исследованиях недовольство уровнем и качеством жизни и постоянно жалуются на качество жизни. Значит, кто-то в чём-то ошибается, и скорее – ошибаются те, кто рисует вот эту виртуальную картину «перемог», а не те, которые жалуются на то, что ситуация их не удовлетворяет», – резюмировал Романенко.