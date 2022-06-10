«Как в Чечне и в Сирии – не получится» – Стрелков о стратегии СВО

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Новости Украины

Спецоперация РФ на Украине – это крупномасштабная война, совершенно не похожая на чеченскую или сирийскую кампании.

Об этом в ходе встречи с соратниками заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что боевые действия на Украине – это не только бесценный военный опыт, но и, прежде всего, безжалостное побоище.

«С одной стороны, это – кузница будущих кадров. С другой стороны, – это бойня, где, как правило, погибают лучшие. Палка о двух концах: чем дольше будет длиться война, тем больше погибнет лучших русских людей. Говно – отсидится», – рассуждает Стрелков.

Он рассказал, что в предыдущих войнах ВС РФ не менее успешно закалялись, но ветеранам не всегда выпадал шанс занять руководящие должности.

«Кузницей кадров были и чеченские кампании – обе. И другие войны. Но поскольку это были колониальные войны в чистом виде, ограниченными силами, там был четко поставлен «потолок»: любой честный человек, доходивший до «потолка», – выше его не пропускали. Мне, например, в отделе кадров однажды так и сказали, когда еще служил: «Ты никуда и не пройдешь. Есть указание от больших кадров: тех, кто долго был в Чечне, – не продвигать», – утверждает он.

Стрелков считает, что применение на Украине стратегий чеченской и сирийской кампаний – безответственное решение.

«У нас – большая война. Удержать ситуацию под контролем теми средствами и силами, которые у них (российского руководства – ред.) работали в Чечне, Сирии – невозможно. Хотя они и пытаются. Есть это «на авось»: «Авось» как-нибудь, ничего не делая, все равно победим», – убежден экс-министр обороны ДНР.