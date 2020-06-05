Как в ДНР помогают нуждающимся в условиях карантина

05.06.2020, Донецк, Михаил Рябов

Общественное движение «Донецкая Республика» создало штаб «Здоровое движение» для оказания помощи нуждающимся в условиях карантина, введенного для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Активистами и волонтерами уже доставлено почти 750 продуктовых наборов одиноким и пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Об этом на пресс-конференции в Донецке рассказал руководитель Центрального исполкома движения Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каждый набор в себя включает растительное масло, муку, чай, макаронные изделия, крупы, тушенку, сгущенное молоко. При штабе также работает горячая линия. За указанный период на нее поступило всего 11 900 звонков. Чаще всего жители обращаются за консультацией по различным вопросам, а также с просьбой о предоставлении гуманитарной продуктовой помощи и медикаментов.

Кроме того, жителям прифронтовых районов Республики переданы 20 550 защитных масок и почти 1000 литров антисептических средств. Нуждающиеся также обеспечены необходимым объемом бытовой химии, медпрепаратов, приборов медицинского назначения и прочим.

Муратов также рассказал, как общественники контролируют выполнение указания главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее обратил внимание предпринимателей на то, чтобы не в условиях поднимались цены на социальные товары. С 1 апреля по 4 июня было проведено 452 мониторингов торговых точек и аптек.

«На данный момент народные контролёры зафиксировали и отметили специальными стикерами «Для людей» 2 тысячи 68 видов товаров с социальной ценой, которая ниже чем в РФ и, тем более, на Украине», – сказал Муратов.

Кроме того, еще 30 апреля указом Пушилина был расширен список категорий граждан, которым разрешен выезд за пределы Республики в условиях режима повышенной готовности. Общественники оказывают консультативную помощь гражданам по оформлению пакета документов, необходимых для получения разрешения на выезд в РФ.

«На сегодняшний день по данному вопросу в штаб обратились 2 705 человек. Активистами штаба были приняты 902 пакета документов, получено 757 положительных ответов», – рассказал Алексей Муратов.