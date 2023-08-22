«Как в Февральскую революцию»: в Киеве ожидают голод и вооруженное восстание

Вадим Москваленко.  
22.08.2023 08:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Проводимая киевским руководством тотальная мобилизация приведёт к коллапсу украинской экономики, голоду и вооружённому восстанию.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводимая киевским руководством тотальная мобилизация приведёт к коллапсу украинской экономики, голоду и вооружённому восстанию....

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«ТЦК превратились в банды организованной мафии, которая рыскает по глубинке, выхватывая там каких-то трактористов, до кого они могут дотянуться. И это имеет определённые последствия. Когда они хватают всех, кого попало, это приводит к тому, что экономика теряет рабочие руки, которые нужны конкретно для обеспечения того или иного производства», – сказал политолог.

«Если у какой-нибудь торговой сети, АТБ, например, забрать водителей, завтра вся логистика ляжет, и супермаркеты останутся без еды, и начнутся проблемы в городах, где на «АТБ» ориентируются потребители. А это очень большой и небогатый сегмент.

Февральская революция началась именно с того, что вовремя не был обеспечен подвоз еды, люди начали проявлять недовольство, это переросло в вооружённое восстание», – подытожил Романенко.

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