Как в годы нацистской оккупации: Руководство боснийских сербов закрывает счета в банках

Алексей Топоров.  
19.03.2024 18:41
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал, США, Финансы


Должностные лица Республики Сербской, находящейся под санкциями США, объявили, что закроют банковские счета в республике, с которых они получают зарплату.

Сделано это будет для того, чтобы банки РС не попадали под удары Вашингтона и его союзников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Должностные лица Республики Сербской, находящейся под санкциями США, объявили, что закроют банковские счета в...

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Подобное решение руководство РС приняло после того, как помощник министра финансов США Анна Моррис заявила, что, помимо физических лиц, санкции могут быть также применены к банкам, открывшим счета политикам или компаниям, попавшим в черный санкционный список США.

Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о закрытии своих счетов во всех банках, где они у него есть, «во избежание каких-либо проблем для банков» – и призвал всех остальных, кто находится под санкциями США, сделать то же самое.

Власти РС попытаются решить новую ситуацию при помощи «внутреннего ресурса» и дать возможность чиновникам, попавшим под санкции, получать зарплату. Заявление Анны Моррис также застало врасплох банкиров РС: помимо того, что у банков есть значительные операции с государством, они не могут просто так закрыть счет любого физического лица.

С другой стороны, если банки окажутся под санкциями, экономисты предполагают, что это будет означать для них полный крах. Банкиры заявили, что потребуют объяснений от посольства США в Боснии.

Помимо Милорада Додика и премьер-министра Радована Вишковича, под американскими санкциями находятся председатель Скупщины РС Ненад Стевандич, сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович, несколько министров в правительстве республики, а также сербские чиновники Боснии и Герцеговины Никола Шпирич и Милан Тегельтия. Недавно список пополнился еще и тремя помощниками Додика.

«Чтобы не радовать сербофобов- шовинистов и неонацистов, я закрыл все счета. В 1942 году нацисты требовали золото у респектабельных, богатых сербов, взамен на обещание не убивать их детей. Нам все равно легче», – прокомментировал ситуацию Стевандич.

США обложило персональными санкциями руководство РС под вымышленными обвинениями в коррупции, нарушении прав человека, Дейтонских мирных соглашений по БиГ и сепаратистской деятельности.

На самом же деле лидеры боснийских сербов раздражают Запад тем, что не позволяют Боснии войти в НАТО, присоединиться к антироссийским санкциям, а также желанием сохранить, гарантируемый все теми же Дейтонскими соглашениями, суверенитет.

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