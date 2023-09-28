Как в Карабахе: в Молдове мечтают вытеснить Россию с помощью Эрдогана

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Турция сейчас активно продвигает пантюркизм – не только в Гагаузии, но и во всём этом регионе [Молдовы и юга Украины], который когда-то принадлежал их империи. С помощью пантюркизма Турция и стоящие за ней США собираются вытеснять Россию из региона и занять её место. И в этом раскладе особое значение начинает приобретать Гагаузия.

Об этом в эфире передачи «По фактам с Юлией Фёдоровой» сказал молдавский эксперт в сфере политики и права, бывший судья ЕСПЧ и экс-министр юстиции РМ Станислав Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели, как турки активно работали в Азербайджане? Они ввели войска, они принимали участие в боевых действиях! Вот это, я понимаю, действия реальные», – отметил эксперт.

По его словам, может, кто-то в Турции и наваривается на зерновых сделках, но это не основная стратегия Анкары. Основное – это политика пантюркизма, которая становится всё более и более широко распространённой.

«За Турцией стоят Соединённые Штаты, цель которых – вытеснение России из этого региона и через Турцию занятие освободившегося пространства. И в этих геостратегических играх Гагаузия начинает приобретать совершенно особое значение», – выразил своё мнение Станислав Павловский.

С этим согласился молдавский социолог, директор политконсалтинговой компании “Intellect Group” Ян Лисневский:

«Сообщество тюркских государств собирается увеличить своё влияние, и не только в плане военной помощи, экономической, культурной. И Гагаузия будет [в этом пантюркистском сообществе], вне зависимости от того, хочет этого Молдова, не хочет. Здесь опять же геополитический вопрос. И никто Кишинёв не будет спрашивать».

Ни Молдова, ни её президент Майя Санду ничего не решают в геополитике, отметил Ян Лисневский:

«Поэтому Гагаузия – да, будет частью этого [пантюркистского] сообщества, даже в неофициальном плане, и достаточно будет играть свою роль. И этого не избежать. Мы можем это использовать в наших интересах», – мечтает эксперт.

Использовать пантюркизм в своих интересах Молдова может только с целью избавиться от влияния России. Однако в конечном счёте именно она будет «использована» пантюркизмом, как когда-то турецкие янычары использовали молдавских девушек. А сутенёры в Стамбуле и Анталье продолжают их «использовать в своих интересах» и по сей день.