«Как в Хабаровске» – либералы надумали шатать Россию в регионах

21.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Для захвата власти в России либералы должны делать упор на регионы и пытаться провоцировать протесты в провинциях.

Об этом в ходе «Форума свободной России» заявил либеральный журналист, депутат Госдумы РФ первого созыва Игорь Яковенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас практически все оппозиционные партии строятся как головастики – есть наверху в Москве лидер, а дальше, внизу, деревянные солдаты. Это совершенно неработающая структура.

Мне представляется, что тот процесс, что начался в Хабаровске, показывает, что оппозиция в России мимо протеста, потому что там возник реальный протест, который никакого отношения к оппозиционным структурам в России не имеет. Это реальный показатель реального веса сегодняшней российской оппозиции.

И надо действительно приложить ухо к земле, понимать, как трава растёт, понимать, что происходит в регионах. Мне представляется, что нужен очень серьёзный крен, в том числе и «Форума свободной России» в том числе и в сторону регионализации его вектора и его структуры», – сказал Яковенко.