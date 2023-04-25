«Как в Харькове, уже может не повезти» – генерал Кривонос о «контрнаступе»

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Противник уже давно набрался опыта и готов реагировать на атаки со стороны ВСУ, поэтому «контрнаступление не будет лёгкой прогулкой».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг, который против нас воюет, он опытный, наученный, имеет неплохое вооружение, в сравнении с нами, и враг, который имеет опыт и быстро учится как на собственных ошибках, так и на наших. Поэтому недооценка врага, если мы только пошли в наступление… чтобы пойти в наступление, у нас должно, во-первых, быть достаточное количество обученных мотивированных людей в составе батальонов и бригад, мы должны иметь достаточно огневых средств и снарядов ко всем средствам разного огневого типа, и непосредственно мы должны понимать, что наши действия будут для врага внезапными», – рассуждал он.

«Тогда, в комплексе этих мероприятий, это может привести к успеху. Какому? Посмотрим, как достаточно угадали и начали, что касается Харьковского направления, но я не уверен, что так может получаться во второй раз, потому что на войне везение – достаточно сложная вещь, иногда даже суперприготовленным может очень не повезти», – трепался Кривонос.