«Как в Харькове, уже может не повезти» – генерал Кривонос о «контрнаступе»

Вадим Москаленко .  
25.04.2023 21:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 631
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Противник уже давно набрался опыта и готов реагировать на атаки со стороны ВСУ, поэтому «контрнаступление не будет лёгкой прогулкой».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Противник уже давно набрался опыта и готов реагировать на атаки со стороны ВСУ, поэтому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Враг, который против нас воюет, он опытный, наученный, имеет неплохое вооружение, в сравнении с нами, и враг, который имеет опыт и быстро учится как на собственных ошибках, так и на наших.

Поэтому недооценка врага, если мы только пошли в наступление… чтобы пойти в наступление, у нас должно, во-первых, быть достаточное количество обученных мотивированных людей в составе батальонов и бригад, мы должны иметь достаточно огневых средств и снарядов ко всем средствам разного огневого типа, и непосредственно мы должны понимать, что наши действия будут для врага внезапными», – рассуждал он.

«Тогда, в комплексе этих мероприятий, это может привести к успеху. Какому? Посмотрим, как достаточно угадали и начали, что касается Харьковского направления, но я не уверен, что так может получаться во второй раз, потому что на войне везение – достаточно сложная вещь, иногда даже суперприготовленным может очень не повезти», – трепался Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть